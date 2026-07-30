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Nevidni škodljivec: v Kopru presežena opozorilna vrednost ozona

Ljubljana , 30. 07. 2026 18.18 pred 10 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Visoke temperature

Arso opozarja pred visokimi vrednostmi ozona, ki spremljajo vročinski val. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes, 30.7.2026, ob 17.  uri presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne in tudi v naslednjih dneh.

Vročinski val
Vročinski val
FOTO: AP

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Skupaj z vročinskim valom višje ravni ozona

Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, vztrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje.

Na Arsu priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem in pojasnjujejo, da se praviloma najvišje ravni ozona pojavljajo v popoldanskih urah med 12. in 18. uro.

V primeru pričakovanih zelo visokih dnevnih maksimumov ozona na NIJZ svetujejo, da ljudje zunanje aktivnosti in dela izvajajo v jutranjih urah, ko so ravni ozona najnižje. Ker je onesnaženost zraka z ozonom v notranjih prostorih praviloma nižja kot zunaj, svetujejo, da ljudje zjutraj prezračijo svoje domove, v času najvišje stopnje onesnaženosti pa ne odpirajo oken in vrat. Priporočila veljajo za celotno populacijo, še posebej za ranljive skupine prebivalcev.

Že danes čez dan bo po podatkih vremenoslovcev po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Od petka bo za Primorsko in osrednji del države veljalo rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V delu Primorske pa je od danes razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V petek bo pretežno jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija.

Tudi konec tedna se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja.

ozon arso
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KOMENTARJI4

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periot22
30. 07. 2026 21.35
Nevidni škodljivci so letala v zraku!
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+2
2 0
Betuul
30. 07. 2026 20.45
Menim da je ta nevidni škodljivec neke vrste Fata Morgana Oziroma v to vročinsko plastenje nekdaj je zašel slab ozon zaradi visokih temperatur
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0 0
Vrag je odnesel šalo
30. 07. 2026 20.13
V Kopru je bila 30. julija 2026 ob 17. uri izmerjena urna vrednost ozona 199 μg/m³, s čimer je bila presežena opozorilna vrednost 180 μg/m³. Povprečna osemurna vrednost je znašala 152 μg/m³
Odgovori
0 0
Betuul
30. 07. 2026 20.11
Nekaj mora biti v zraku Zaradi tega ker so težave pri dihanju z pekočim občutkom In rahlo omotico Tako da je treba okna povsem zapreti
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0 0
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