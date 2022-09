Nevihte še niso rekle zadnje besede, opozorilo pred hudourniškimi poplavami

"V zgornjem toku sta v zadnjih urah močno narasli ter pričeli poplavljati Gradaščica in Poljanska Sora. Padavine bodo na tem območju vztrajale, zato se bodo poplavljene površine še povečale oziroma se bodo zjutraj in dopoldan širile dolvodno, nadaljnje naraščanje pa se bo upočasnilo," opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je za pretežen del države (razen severovzhoda) izdala oranžno vremensko opozorilo. Reka Gradaščica je pričela poplavljati v zgornjem toku v okolici Polhovega Gradca. Razlivanje in poplavljanje hudourniških vodotokov, zalednih in meteornih voda bo zjutraj in dopoldne zelo verjetno v porečjih Idrijce, Sore, Gradaščice in na širšem območju Ljubljane.

Danes so predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji možni dolgotrajni krajevni nalivi. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte, še opozarja Arso. V večjem delu Slovenije še vedno dežuje, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju pa okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo vmes tudi nevihte, nekatere lahko močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj.

Poplave, hudourniki, plazovi, vetrolomi

Hudi nalivi in nevihte pa so težave povzročali že v četrtek. Uprava RS za zaščito in reševanje je na območju Slovenije zabeležila kar 32 dogodkov večjega obsega. Meteorna voda je zalila dve šoli in vrtec - v Ljubljani in v občini Trbovlje. Sproženih je bilo več zemeljskih plazov, o katerih poročajo predvsem z Bovškega, Kobariškega in tudi iz Zagorja ob Savi.

V Zagorju ob Savi so se zaradi obilnega deževja zamašile odtočne cevi na strehi poslovnega objekta v Lokah pri Zagorju. Posredovali so gasilci PGD Zagorje-mesto, ki so očistili zamašene odtočne cevi. Narasel potok Medija je na Izlakah ogrozil več objektov. Gasilci so z gradbeno mehanizacijo očistili propuste in namestili protipoplavne vreče. Na dveh lokacijah pa je močan veter razkril tudi dele streh na stanovanjskih hišah, ki so jih gasilci prekrili s folijo.

Na regionalno cesto Zagorje-Litija se je medtem sprožil zemeljski plaz, ki so ga odstranili delavci CGP NM, gasilci pa so sprali cestišče. Na regionalno cesto Zagorje-Izlake pa se je podrlo drevo, ki so ga gasilci PGD Loke razžagali in ga odstranili s cestišča. Zaradi močnega vetra se je drevo podrlo tudi na cesto v Gotovljah, odkril pa je tudi več streh gospodarskih in stanovanjskih objektov v Žalcu. Gasilci PGD Gotovlje in Žalec so odstranili podrto drevo, strehe pa prekrili s folijo. Gasilci PGD Šempeter so v Zalogu pri Šempetru s folijo začasno prekrili razkrito ostrešje objekta v Grčah pa odstranili skale s cestišča, ki so ovirale promet.