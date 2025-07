Nevihtna aktivnost se je povečala: na območju Tolmina klestila toča

Nestanovitno vreme se nadaljuje tudi to jutro. Območje Mosta na Soči je zajela nevihtna celica, tam je padala debelejša toča. Nevihtna aktivnost se je zjutraj povečala, tako da se zdaj krajevne plohe in nevihte pojavljajo na širšem območju osrednje in zahodne Slovenije.

Tudi današnje dopoldne je v znamenju krajevnih padavin. Na območju Mosta na Soči in Tolmina je tako zjutraj klestila debelejša toča. Ozračje nad Slovenijo je še naprej nestabilno. Vso noč so se nad delom osrednje Slovenije pojavljale manjše lokalne plohe in nevihte z nalivi, poroča Meteoinfo. Nevihtna aktivnost se je zjutraj povečala, tako da se zdaj krajevne plohe in nevihte pojavljajo na širšem območju osrednje in zahodne Slovenije.

Čez dan se bo nevihtna aktivnost pomikala v smeri Jadrana. Zlasti vzdolž Dinarske pregrade (Notranjska, Primorska), v Istri in v Kvarnerju bo lahko nastalo tudi nekaj močnejših neviht z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo. Popoldan bodo plohe in nevihte nastajale v Avstriji. Ostanki teh razpadajočih neviht bodo lahko zvečer v obliki rahlega dežja dosegli severovzhodno Slovenijo.

Ponedeljkova huda ura

Včeraj popoldne in zvečer je zaradi izrednih razmer je v več slovenskih občinah prišlo do izpadov električne energije, podrto drevje je oviralo promet tudi na avtocestah. Močne popoldanske nevihte so najprej zajele zahodni del države ter se nato pomaknile nad osrednjo Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Nad Celjem je nastal poličast oblak. Polne roke dela so imeli gasilci po vsej državi. Nevihtna aktivnost se bo krajevno pojavljala vse do prvega dela noči, ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

