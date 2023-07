Nevihte in vročina so nevarne, neinformiranost pohodnikov pa tudi

Nesreče s poškodbami so se dogajale zaradi zdrsov, padcev in odlomov skal, obravnavani pa so bili tudi primeri hujših bolezenskih stanj, kar so objektivni vzroki in pohodniki nanje običajno težje vplivajo. Lahko pa z ustrezno informiranostjo in pripravo na turo preprečijo nevarne situacije, v katerih se znajdejo zaradi neurij, prestrašenosti in obnemoglosti, ali ko se izgubijo.

Taki primeri so se v zadnjih desetih dneh zgodili v kar osmih od šestnajstih primerov. Gre za reševanja na Mangartu, kjer sta pohodnika neustrezno opremljena obtičala na snežišču; na Prisojniku, kjer se je izgubila in zatem obnemogla skupina tujcev; na Vrtači, kjer je v vročini obnemogel pohodnik; na Okrešlju, kjer je moškega ugriznila kača; in zadnja štiri reševanja zaradi neurij na Malih podih ob Turski gori, na Govnjaškem kuku, Krnskem jezeru in včeraj zvečer še na Razorju, kjer sta pohodnici na enem od najvišjih vrhov Julijskih Alp zašli in obnemogli v neustrezni opremi.