Nevihte, nalivi in toča doma in pri sosedih kljub vročini

Danes čez dan bo večinoma sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 29 in 34 stopinj Celzija. Temperature bodo najvišje v jugovzhodni Sloveniji. Že dopoldan se bodo nad italijansko Furlanijo in Benečijo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki jih bo proti popoldnevu vse več, poroča Meteoinfo Slovenija. Te se bodo nato pomikale v smeri Slovenije. Ob razvoju nevihtnih celic bodo nad Furlanijo možne močne nevihte, krajevno tudi silovita neurja z vetrom, nalivi in točo, ki bo lahko sprva tudi precej debela. Glede na izračune meteoroloških modelov bo možen razvoj superceličnih neviht. Ponekod lahko nastanejo krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. To velja zlasti za Primorsko, Notranjsko, Gorenjsko in del osrednje Slovenije.

Ponoči se bo ozračje prehodno umirilo, a povsem suho ne bo. Tu in tam se lahko še pojavi kakšna ploha ali nevihta. V torek zjutraj in dopoldne bo ploh in neviht v notranjosti Slovenije ponovno več. "Težišče nevihtnega dogajanja se bo ob šibkih vzhodnih vetrovih pomikalo v smeri Jadrana, kjer bo vztrajala nakopičena zaloga potencialne konvektivne energije, ki jo nevihte potrebujejo za svoj razvoj. Tudi v torek dopoldan ni izključena kakšna močnejša nevihta, zlasti v osrednji in jugozahodni Sloveniji," so sporočili z Meteoinfo Slovenija. Najmanj verjetnosti za nastanek močnejših neviht bo tokrat na vzhodu Slovenije. Kljub temu lahko danes zvečer in v prvem delu noči tudi tja sežejo oslabljeni nevihtni sistemi iz Italije. Jutri bo sprva bolj oblačno, nekaj dežja bo še predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Nekoliko hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, poroča Arso. V sredo bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature se bodo ponovno približale 30 C. Delno jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, vendar se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte ponovno povečala.

Nevihtno tudi na Hrvaškem

Zjutraj je bilo na večini območij večinoma sončno, nekoliko več oblačnosti na severnem Jadranu, sredi dneva pa bo občasno dež ali lokalne plohe. Pihal bo šibek do zmeren južni in jugozahodni veter, temperatura pa bo večinoma od 20 do 25 stopinj, le v gorah bo nekoliko nižja, poroča Net.hr. Popoldne bo v osrednjih in severozahodnih krajih večinoma sončno, zvečer lahko pride do močnejšega razvoja oblačnosti in lokalnih ploh, še bolj verjetno pa je, da bodo v noči na torek, lokalno in izrazite. Ob toplem jugozahodnem vetru bo zelo vroče – najvišja temperatura okoli 33 stopinj Celzija. V Dalmaciji bodo temperature večinoma od 30 do 35 stopinj. Pihal bo šibek do zmeren južni in jugozahodni veter, zaradi česar bo še bolj neprijetno, morje pa ima temperaturo med 22 in 25 stopinjami.

Krk FOTO: Shutterstock icon-expand