Nevihte od severozahoda zajele vso državo, v veljavi oranžno opozorilo

Naše kraje je preko Alp prešla vremenska fronta in proti jutru so padavine od zahoda in severa zajele Slovenijo. Nevihte od severozahoda hitro potujejo naprej proti vzhodu, ozračje nad večjim delom Slovenije naj bi se po napovedih umirilo že dopoldne. V preostanku dneva bodo nato še nastale posamezne plohe in nevihte.

Ob nevihtah se pojavljajo močni nalivi in sunki vetra, možno je hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek v več delih države. Pri tem lahko pride tudi do zastajanja in razlivanja padavinskih in zalednih voda. Zmerno lahko naraste tudi Sava. Vodnatost večine rek bo ostala srednja. Zaradi neviht in vetra je možno tudi povišanje valovanje morja ob slovenski obali, opozarjajo na Agenciji RS za okolje, kjer so za danes dopoldne za jugozahodno, jugovzhodno in osrednjo Slovenijo izdali oranžno opozorilo.