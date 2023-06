Nevihte ostajajo: mogoči krajevno močnejši nalivi, sunki vetra in toča

Na vreme pri nas bo tudi danes vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, zato ob dnevnem ogrevanju ozračja spet pričakujemo nastanek krajevnih ploh in neviht, ki se bodo lahko nad hribi prožile že okoli poldneva, kasneje pa se bodo pojavile tudi drugod. Nevihte bodo spremljali krajevno močnejši nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča.

Znova pa je pričakovati tudi velike razlike v časovni in prostorski razporeditvi padavin. Na določeni lokaciji bo padalo največ dve uri, nato pa se bo dogajanje preselilo drugam. Medtem ko se bodo pojavljala tudi območja, ki bodo dobila le nekaj kapelj ali pa bo ostalo celo suho, pa bo drugod v kratkem času padla zelo velika količina dežja, ki bo lahko spet povzročila razlivanja manjših rek in hudournikov.

Krajevna neurja so tudi jutri mogoča po vsej Sloveniji. S počasno do zmerno hitrostjo se bodo nevihte namreč selile od severozahoda proti jugovzhodu države. Suhi bodo ostali le obalni predeli, kjer izrazitejšo konvekcijo v teh dneh preprečuje razmeroma hladno morje, poroča Meteoinfo .

V četrtek so sicer zaradi neurja dogodke večjega obsega zabeležili na 12 lokacijah, in sicer v Beltincih, Brezovici, na Cankovi, Dobrovem-Polhovem Gradcu, Gornji Radgoni, Gradu, Ljubljani, Radovljici, Slovenski Bistrici, v Šentilju, Škofljici in Šmartnem pri Litiji. Aktivirali so prostovoljna teritorialna gasilska društva in poklicne gasilce, prav tako pa tudi druge enote, ki so pomagale na terenu.

Gasilci PGD Zgornja Bistrica so na območju Slovenske Bistrice iz dveh objektov s pomočjo potopnih črpalk izčrpali meteorno vodo, na območju občine Šentilj pa so gasilci PGD Ceršak razžagali in odstranili tri drevesa, ki so padla čez cesto in onemogočala promet. Enote o poškodovanih in številu poškodb sicer niso poročale.