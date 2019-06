Nevihte prinesle poplave, točo in plazove

Meteorna voda je v 19 primerih poplavila ceste in večinoma kletne prostore objektov ter na več lokacijah povzročila nanose zemljine in kamenja. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so se v treh primerih na nekaj lokacijah preko cestišč sprožili zemeljski plazovi in povzročili zapore cest, v nekaj primerih je veter podiral drevje, v enem primeru je zaradi udara strele zagorela telekomunikacijska omarica.

Popoldne je prišlo do hudourniških poplav na območju Rogaševcev na Goričkem. Ob silovitem nalivu je udarila tudi toča.