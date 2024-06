Nevihte povzročale obilico težav na Štajerskem, kaj lahko pričakujemo danes?

Nevihta je s seboj prinesla tudi težave, tako v prometu kot drugod. V Zrečah se je zaradi močnega naliva sprožil zemeljski plaz, posredovati so morali gasilci, tudi občina Zagorje ob Savi ni ušla nevihti. Poplavilo je več stanovanjskih hiš, posredovali so tudi gasilci iz več krajev, ki so preusmerjali padavinsko vodo in odstranili drevo, ki je padlo na regionalno cesto.

Tudi Trbovlje, Šmarješke Toplice, Šmarje pri Jelšah in Šentjernej je zajela nevihta, v vseh teh krajih pa je bila potrebna intervencija gasilcev zaradi poplavljanja. Na območju Občine Rače - Fram so našteli kar 122 dogodkov, gasilci pa so posredovali pri večjem številu odkritih streh in odstranili padlo drevo na električne vodnike. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Hotinja vas, Bohova in Hoče so pomagali tudi pri popravilu večje količine odkritih in poškodovanih streh, črpali so padavinske vode iz poplavljenih stanovanjskih in drugih objektov, s tehničnimi posegi preusmerjali toke meteorne vode od objektov in dvorišč, čistili nanose gramoza ter blata s cestišč in začasno pokrivali odkrite strehe s folijo in ponjavami.

Nevihte pa še niso rekle zadnje. Tudi danes lahko pričakujemo razvoj posameznih neviht, ki bodo spet močnejše narave, poroča Neurje.si. Vendar bo tokrat glavnina dogajanja v Avstriji, le na jugovzhodu Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Nekaj nevihtnih celic lahko namreč preide na slovenski del, nevihto pa lahko spremljata močan naliv in veter, mogoča je tudi toča.