Nevihte s točo zajele vzhodni del Slovenije

Zelo močna nevihta je nastala na zahodni strani Pohorja, premika pa se proti Celju. Nevihto spremlja silovit naliv, močni sunki vetra in tudi toča.

Neurje s točo je zajelo občino Rogašovci. Gasilci posredujejo v naseljih Nuskova in Sotina, kjer odstranjujejo podrto drevje ter čistijo cestišče. Gasilci so v občini Gornji Petrovci prečrpavali meteorno vodo iz osnovne šole v Gornjih Petrovcih ter iz enega stanovanjskega objekta v naselju Neradnovci. V občini Puconci je neurje s točo zajelo naselje Otovci. Gasilci PGD Vaneča so odstranjevali podrto drevje med naseljema Vaneča in Šalamenci.