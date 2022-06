Nevihte v gorah: Kako zmanjšati možnosti, da v nas udari strela?

V Sloveniji je največ strel v goratem in hribovitem območju, ki se vleče od zahodne meje prek južnih Julijskih Alp proti Kamniško-Savinjskim Alpam in naprej proti Pohorju, so pojasnili v spletnem alpinističnem učbeniku Alpiročniku: "Če se v daljavi pojavi nevihta (jo slišimo, včasih pa tudi vidimo kot zaveso dežja), lahko ugotovimo, ali se nam približuje. Število sekund od bliska do groma delimo s tri in dobimo približno oddaljenost nevihte v kilometrih. Tako dobljena ocena je precej zanesljiva za razdalje do okrog pet kilometrov, pri večjih razdaljah groma skoraj ne bomo slišali."

Zanimalo nas je, zakaj so nevihte značilne predvsem za popoldanski čas. Naš hišni prognostik Rok Nosan je razložil, da je za nevihte značilno, da nastajajo v nestabilnem ozračju. Takrat se med nižjimi in višjimi legami ustvari velika temperaturna razlika, ki je lahko kombinacija dnevnega segrevanja pri tleh in dotoka nekoliko hladnejšega zraka v višine. "Toplejši zrak, ki je lažji od okolice, se zaradi vzgona začne dvigati v hladnejše višine, in če je vlage v zraku veliko, pride do nastanka nevihtnega oblaka in zato tudi do padavin. Večja ko je temperaturna razlika med dvigajočim zrakom in okolico, bolj je ozračje nestabilno, zato nevihte nastajajo predvsem ob popoldnevih in večerih," je utemeljil.

Nad goratimi predeli se običajno pojavijo zato, ker je tam dviganje toplega in vlažnega zraka najizrazitejše. "Sonce čez dan močno segreje predvsem južna pobočja, ki tako postanejo bistveno toplejša od okolice. Takrat po pobočjih navzgor zapiha vzgonski veter in najvišji vrhovi gora se lahko že pred poldnevom zavijejo v oblake. Pozorni moramo biti predvsem, ko oblak hitro raste v višino, takrat je namreč ozračje močno nestabilno. Dogajanje je pogosto zelo bliskovito, saj lahko povsem jasno nebo nevihtni oblaki zamenjajo v manj kot eni uri," je opozoril Nosan.

Kaj torej storimo, ko ugotovimo, da je nevihta tik pred vrati?

Nemudoma moramo sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov, sploh tam, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa ali pa je skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine, je svetoval strokovni sodelavec pri Planinski zvezi Slovenije in inštruktor GRZS Matjaž Šerkezi. "S sebe odstranimo vse kovinske predmete in jih ne odvržemo, ampak jih spravimo na varno mesto, stran od sebe, saj jih bomo po hudi uri potrebovali. Svetujemo, da se usedete na vrv ali hrbtno podlogo od nahrbtnika, noge spravite v nahrbtnik in oblečete zaščitna oblačila," je pojasnil.