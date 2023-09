Nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, čez Slovenijo puščavski prah

Že ponoči je na naše kraje vplivala vremenska motnja, pojavljale so se občasne krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. V ponedeljek zvečer se je močnejša nevihta z nalivi pomikala nad severozahodno Slovenijo proti okolici Bovca. Neviht s plohami pa bo sicer največ danes sredi dneva, poroča Meteoinfo Slovenija.

Nevihte lahko spremljajo močnejšimi nalivi, sunki vetra in tudi manjša toča. "Zlasti v pasu med Julijskimi Alpami, osrednjo Slovenijo in Dolenjsko ter Notranjsko gre pričakovati tudi kakšno lokalno močnejšo nevihto."

Težišče dogajanja se s severnega in osrednjega dela države seli proti južnemu, poroča Neurje.si. Največ nevihtne aktivnosti je sicer pričakovati v osrednji, zahodni in južni Sloveniji, najmanj pa na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. "Nad morjem neviht ni pričakovati," pravijo na Meteoinfo Slovenija.

V jutranjem in dopoldanskem času bodo ob plohah in nevihtah naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke sprva v severni Sloveniji, pozneje pa lahko tudi v drugih delih države, so opozorili. Razlivanja so sicer mogoča predvsem na severovzhodu Slovenije. Zvečer se bo ozračje umirilo, oblačnost pa se bo hitro trgala.

Arso ob tem opozarja, da zjutraj in dopoldne zaradi prehoda puščavskega prahu čez Slovenijo na Primorskem in v južni Sloveniji pričakuje povišane ravni delcev PM10.