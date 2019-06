Nevihte s točo zajele državo: v Domžalah poplavilo osnovno šolo in zdravstveni dom

Nad delom južne, osrednje in severne Slovenije so nastale nevihte, ki so s seboj ponekod prinesle tudi točo."Zaradi precejšnje zaloge potencialne konvektivne energije (1000-2000 J/kg) lokalno nastajajo močnejše nevihte z nalivi in točo, ki lahko v premeru doseže 3 centimetrov," opozarja tudi Neurje.si.