Nevihte zajele jug in vzhod države, na Obali sunki vetra do skoraj 100 km/h

Slovenijo so znova namočile padavine, ponekod na jugu in vzhodu države poročajo o neurjih. Dogodke večjega obsega so zabeležili v Kopru, Piranu, Hrastniku, Laškem, Litiji, Trebnjem, na Grosupljem in Mirni. Zaenkrat o večji škodi ne poročajo. Na Obali, kjer piha tramontana, so zabeležili sunke vetra do skoraj 100 kilometrov na uro. Na vreme pri nas vpliva hladna fronta.

Na terenu so poklicne gasilske enote in prostovoljna gasilska društva. Najbolj intenzivne padavine in neurja so trenutno nad južno in vzhodno Slovenijo. Na Obali močno razburkano morje ponekod zaliva pomole in plaže. icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right Najmočnejši sunek vetra, 96 kilometrov na uro, je bil nekaj po 18. uri v Kopru. Še močneje je pihalo nad odprtim morjem, zato je bilo to močno razburkano. Nevihte, ki spremljajo prehod fronte, so že zgodaj popoldne začele nastajati nad hribi ob meji z Avstrijo, kasneje pa so se čez osrednjo Slovenijo pomikale proti jugovzhodu. Razmere v ozračju so omogočile nastanek lokalnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Padavine so za razliko od prehodov front v preteklih tednih zajele vso Slovenijo, a je njihova količina tudi tokrat zelo raznolika. Marsikje je dežja le za vzorec, spet drugje pa toliko, da bi lahko povzročalo nevšečnosti in škodo. Ob morju je prehodno zapihala tramontana, ki se bo obrnila v burjo. Zvečer se bo ozračje povsod umirilo. Ob koncu tedna se bo nad nami zadrževala nekoliko hladnejša in bolj suha zračna masa, ki bo preprečevala nastanek nevihtnih oblakov, možna bo le še kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa bo prevladovalo sončno vreme s svežimi jutri in prijetno toplimi popoldnevi. V večjem delu Slovenije bo malo nad 25, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Marsikje bo jutri še pihal okrepljen severni veter, ki bo v soboto oslabel. Prav tako se bo v soboto polegla tudi burja na Primorskem, ob morju jo bo sredi dneva zamenjal maestral. V prihodnjem tednu nas bo zajel nov vročinski val. Vročina se bo začela stopnjevati sredi tedna, ko se bodo temperature ponekod že lahko približale 35 stopinjam Celzija. Vse verjetneje pa postaja, da se bo v nadaljevanju meseca k nam razširil še bolj vroč zrak, ki nam bo lahko prinesel tudi nove temperaturne rekorde.