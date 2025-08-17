Nevihte že zajele dele Slovenije

Na vremenski postaji Gačnik je med 14.10 in 14.30 padlo 21 milimetrov padavin, so sporočili iz agencije, kjer ob tem opozarjajo na možnost zastajanja padavinske vode in naraščanja hudourniških vodotokov.

Za današnje popoldne napovedujejo spremenljivo oblačno vreme. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na severovzhodu pa severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti je pričakovati na severu države. V torek bo pretežno jasno, nove krajevne plohe in nevihte se bodo na zahodu in severu začele pojavljati v sredo popoldne.