Svetli način
Slovenija

Nevihte že zajele dele Slovenije

Ljubljana, 17. 08. 2025

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
9

V skladu z napovedmi Agencije RS za okolje so v pasu med Celjem in Mariborom že nastale močnejše nevihte. Spremljajo jih močnejši nalivi, možna je tudi manjša toča. Popoldne vremenoslovci po Sloveniji še pričakujejo nevihte, posamezne lahko spremljajo močnejši nalivi.

Na vremenski postaji Gačnik je med 14.10 in 14.30 padlo 21 milimetrov padavin, so sporočili iz agencije, kjer ob tem opozarjajo na možnost zastajanja padavinske vode in naraščanja hudourniških vodotokov.

Radarska slika padavin - 17. 8. 2025 okoli 17.00
Radarska slika padavin - 17. 8. 2025 okoli 17.00 FOTO: Arso

Za današnje popoldne napovedujejo spremenljivo oblačno vreme. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na severovzhodu pa severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti je pričakovati na severu države. V torek bo pretežno jasno, nove krajevne plohe in nevihte se bodo na zahodu in severu začele pojavljati v sredo popoldne.

nevihte vreme slovenija neurje
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
17. 08. 2025 17.53
Hleve smo začel razpirat in laufat klime...zdej pa takle. Ja na pomije nč ne laufa, tud žlahta ne :)
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
17. 08. 2025 17.53
Laufa. Luftal niste, zeleni odrez vas ne zanima. Vse zabito pa zaprto po bajturinah. Ima da lomi in seka.
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
17. 08. 2025 17.44
EDINA VERODOSTOJNA vremenska napoved zame JE ARSO......tole"wannabe"vreme je larifari.....
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
17. 08. 2025 17.25
+1
Ah, ste me prehiteli ! ... Sem hotel ravno napisat, da bo kmalu članek o sistemskih nevihtah ... !!!!
ODGOVORI
5 4
wsharky
17. 08. 2025 17.22
+1
dež bo, sonce bo, jutro bo, noč bo, poletje je, zima še pride - že vsaj nekaj mio let na tem planetu je tako
ODGOVORI
5 4
BroNo1
17. 08. 2025 17.24
-2
Za brezvezen narod, ki to dopušča je dobr?!
ODGOVORI
1 3
Rožle Patriot
17. 08. 2025 17.27
+1
..... in letni časi bodo še vedno ... pomlad, poletje, jesen, zima .... !!!
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
17. 08. 2025 17.29
+0
in tudi ledena doba bo kmalu tu .... vse se ponavlja .. !!!
ODGOVORI
2 2
jedupančpil
17. 08. 2025 17.17
-2
vreme bo
ODGOVORI
1 3
ISSN 1581-3711
