Nevihtna linija iz Avstrije nad Slovenijo: močnejši sunki vetra in neurja

Potem, ko so nevihte včeraj povzročale težave predvsem v osrednji Sloveniji, v državi znova nastajajo nevihte, ki se širijo iz Avstrije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hujše neurje je popoldne zajelo Velenje, neurje je zajelo tudi Celje. Nevihto so spremljali močni nalivi in sunki vetra. Nevihta je prispela tudi v Prekmurje in Prlekijo.