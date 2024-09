Dež bo do večera ponehal, konec tedna dokončni zlom poletja

Ob prehodu nevihtne linije, ki je Slovenijo v nedeljo zajela z zahoda, je do jutra je največ dežja padlo na Otlici (87,2 mm), na Letališču Portorož (79), v Idriji (74,9) ter v Dolenjah pri Ajdovščini (71,3 mm), so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Kot kaže dnevno poročilo Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, vreme večjih težav ni povzročilo.

Podrto drevo sicer ovira promet na cesti Bled - Bohinj pri soteski. Zaradi padavin je lahko ponekod na cestah večja količina vode, poroča prometnoinformacijski center, ki zato svetuje, naj vozniki prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo popoldne slabele in do večera od severozahoda ponehale, še napovedujejo na Arsu in dodajajo, da bodo najvišje dnevne temperature od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj, popoldne pa se bo ohladilo.