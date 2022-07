Nevihtni oblaki se iznad morja že bližajo Obali in Krasu

Kot je dnevni vodja intervencije Sebastjan Kozar iz regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko povedal v ponedeljek, padavine na tem območju ne bodo preveč izdatne. Zapadlo naj bi le nekje med sedem do 15 litrov dežja na kvadratni meter. Krajše plohe pa so se gasilci sicer razveselili že v nedeljo ponoči ter svoje vriske veselja objavili tudi na spletu.

Nekateri izračuni meteoroloških modelov, kažejo glavnino padavin na zahodu, spet drugi pa na severu in jugovzhodu države, ob tem dodaja Nosan. "Verjetno bodo številna območja prejela le okoli pet litrov dežja na kvadratni meter ali celo manj, kar bo premalo, da bi bistveno omililo sušo. Na nekaterih območjih pa bo lahko v kratkem času padlo tudi več 40 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroča tudi težave in škodo," dodaja. Večina vode ob silovitih nalivih namreč odteče površinsko, zato so jutri sredi dneva in popoldne možni močnejši porasti manjših rek in hudournikov.

Po prehodu hladne fronte se bomo sredi tedna spet vzpenjali po temperaturni lestvici. V noči na sredo bodo nevihtni oblaki povsod razpadli. Sreda bo sprva sončna, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala kopasta oblačnost in predvsem nad goratimi predeli se bo lahko spet razvila kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek in petek, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, pa bo lahko živo srebro v najbolj vročih krajih ponovno preseglo 35 stopinj Celzija. Nov prehod fronte z nekaj padavinami pa se nakazuje za noč na soboto.

Zelo velika in velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju je Uprava RS za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države pa je z 20. julijem 2022 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.