Nevihtni piš kot slap na odprtem

Nevihtni piš sicer nastane, ko toča ali velike kaplje padajo skozi bolj suh zrak in pri tem izhlapevajo. To je endotermni proces, ki potrebuje precej energije v obliki latentne toplote, zato se zrak v območju nevihtnega piša ohlaja, opisujejo na spletni strani neurje.si. Hladen zrak ima večjo gostoto kot toplejši, zato ta začne padati proti tlom skupaj s padavinami v okolici. Poznamo različne oblike nevihtnega piša, ki se med seboj razlikujejo glede na velikost območja, kjer se pojavljajo. Tako poznamo "macroburst", ki se pojavlja na večjih območjih, in "microburst", ki se pojavlja na manjših.

Ste vi že kdaj videli nevihtni piš?