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Slovenija

Nevihtni sistem že nad Avstrijo, pomika se proti Sloveniji

Ljubljana, 14. 07. 2026 11.49 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Nevihtni oblaki

Nevihtni sistem, ki je ponoči nastal nad severovzhodno Francijo, se prek Nemčije in Avstrije pomika proti vzhodu in bo v popoldanskih urah od severa dosegel Slovenijo. Zaradi hitrega pomikanja neviht lahko pričakujemo predvsem močne sunke vetra, opozarjajo na Arsu.

Nevihtni sistem se trenutno z Bavarske pomika proti Salzburgu, v nekaj urah pa bo predvidoma dosegel tudi Slovenijo.

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Agencija za okolje je zaradi možnosti močnejših neviht za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Tudi jutri bo povečana verjetnost za močne nevihte po vsej državi.

Neurje.si poroča, da bo današnje nevihtno dogajanje izrazito krajevno, pasovi močnejših neviht bodo najverjetneje prešli predvsem sever, severovzhod in vzhod Slovenije, medtem ko bi večji del juga države lahko ostal povsem suh.

Zaradi ugodnih pogojev lahko lokalno nastane tudi debelejša toča, še opozarjajo.

V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Ob koncu tedna, najverjetneje med soboto in nedeljo, pa bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta. "Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine," je včeraj ocenil meteorolog Brane Gregorčič.

nevihte vreme vremenska napoved neurje

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Dolgočasnež
14. 07. 2026 12.02
ala blokovci takoj v panje pa gledat čez okna ven kot divji zajci z lukenj hahaha
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