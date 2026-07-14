Nevihtni sistem že nad Avstrijo, pomika se proti Sloveniji

Nevihtni sistem se trenutno z Bavarske pomika proti Salzburgu, v nekaj urah pa bo predvidoma dosegel tudi Slovenijo.

Agencija za okolje je zaradi možnosti močnejših neviht za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Tudi jutri bo povečana verjetnost za močne nevihte po vsej državi.

Neurje.si poroča, da bo današnje nevihtno dogajanje izrazito krajevno, pasovi močnejših neviht bodo najverjetneje prešli predvsem sever, severovzhod in vzhod Slovenije, medtem ko bi večji del juga države lahko ostal povsem suh.

Zaradi ugodnih pogojev lahko lokalno nastane tudi debelejša toča, še opozarjajo.

V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Ob koncu tedna, najverjetneje med soboto in nedeljo, pa bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta. "Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine," je včeraj ocenil meteorolog Brane Gregorčič.