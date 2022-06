Nevladne organizacije ostajajo na Metelkovi 6

Kot je v izjavi za javnost povedala ministrica, sta prejšnje vodstvo ministrstva in vlada zanetila precej sovražni diskurz proti nevladnim organizacijam ter sprožila postopke izselitve nevladnih organizacij z Metelkove 6. Tik preden se je prejšnji vladi iztekel mandat, je nekdanji minister Vasko Simoniti podpisal tudi pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za Prirodoslovni muzej na Metelkovi 6 v vrednosti 900.000 evrov, ki so jo sedaj preklicali.

Poudarila je, da se sicer zavedajo prostorske problematike Prirodoslovnega muzeja in da je ta med prednostnimi nalogami na področju kulture. Vendar pa je bila stavba na Metelkovi 6 že od začetka namenjena nevladnim organizacijam, zato menijo, da mora tako tudi ostati.

Kot je še povedala ministrica, je beseda tekla tudi o sodnih postopkih, ki tečejo proti nevladnim organizacijam na Metelkovi 6. Te bodo, kot je dejala, zaključili v najkrajšem možnem času, nihče izmed uporabnikov Metelkove 6 ne bo izseljen. Napovedala je, da bodo predvidoma že poleti zagnali tudi pogovore glede obnove stavbe, saj se vsi zavedajo, da je ta potrebna.

Predstavili dve zahtevi

Direktor Mirovnega zavoda Iztok Šori je v imenu uporabnikov Metelkove 6 povedal, da so na današnjem sestanku z novim vodstvom ministrstva predstavili dve zahtevi, in sicer, da se takoj prekinejo vse tožbe proti najemnikom na Metelkovi 6 ter da skupaj v dialogu z ministrstvom najdejo rešitve, kako bodo s stavbo ravnali v naslednjih. Povedal je, da je glede obeh zahtev prišlo do strinjanja ter da so zelo optimistični. Poudaril je, da je zanje hitrejše, da se zadeve odvijejo čim hitreje, kajti sodni postopki tečejo naprej. Izrazil je tudi upanje, da bo nova vlada naredila več za spodbudno okolje nevladnih organizacij v Sloveniji tudi na področju infrastrukture.