Nevladne organizacije s pozivom k stopnjevanju diplomatskega pritiska na Izrael

Slovenija v torek v New Yorku pri glasovanju najpomembnejše diplomatske okrogle mize na svetu, jasno: "Vse se začne s pozivom k prekinitvi ognja. Končanju sovražnosti, vrnitvi talcev, dostavi vode in hrane sestradanim Palestincem ter razjasnitvi neba nad Gazo in Izraelom. Ta poziv velja za obe strani, za Izrael in Hamas," je povedal veleposlanik v Varnostnem svetu OZN Samuel Žbogar.

Razmere v Gazi so nevzdržne. Ni hrane, ni vode, ni zdravil in ni nobenega varnega zavetja več, pripoveduje domačin, ki je pred tremi leti prebežal v Slovenijo, se naučil osnov jezika, si poiskal dve službi in naši državi od takrat hvaležno pravi drugi dom. Njegovi bližnji, ki so ostali, so občutili Izraelsko ofenzivo. "Pred enim mesecem so napadli stavbo, kjer so živeli moja družina in sosedje. Večina moje družine je umrla. Trije otroci in mož moje sestre. Moja mačeha pa je nepokretna in v Egiptu čaka na operacijo," pripoveduje begunec iz Gaze Hasan Alhallaq

Zato poziv več nevladnikov in civilnih iniciativ, naj Slovenija podpre vojaški embargo za Izrael. Od levosredinske vlade pa zahtevajo tudi ostrejše diplomatske in gospodarske sankcije zaradi očitkov o genocidu. "Neposredni napadi na civiliste, na civilne objekte, nediskriminatorni in nezakoniti napadi, prisilne razselitve civilnega prebivalstva, kolektivno kaznovanje," je na shodu dejala Marjetka Naglič iz Amnesty International Slovenija. "Vsi Izraelci niso Netanjahu in vsi Palestinci niso pripadniki Hamasa," pravi direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori.

V Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pa od Slovenije pričakujejo, "da nemudoma vzpostavi sistem za sprejem družinskih članov oseb iz Gaze ter njihovo prebivanje v Sloveniji."

Slovenska politika glede načina reševanja bližnjevzhodnega konflikta razdeljena

In ključno, zakaj naša država ni enako konsistentna, kot v primeru pogovora z ruskim veleposlanikom ob smrti Alekseja Navalnega? "Je odgovornost na strani predsednika Putina, tudi njegovega režima. In Rusijo pozivamo, naj omogoči neodvisno preiskavo. Za zločine ni odgovoren ruski narod," je v torek dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Zakaj do danes nismo slišali, da bi slovenske oblasti na zagovor poklicale izraelskega veleposlanika? In tudi nismo videli, da bi bile poslane protestne note zaradi kršitev mednarodnega prava," je vprašala Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev.

Glede načina reševanja bližnjevzhodnega konflikta je slovenska politika sicer globoko razdeljena. Prvak opozicijske SDS Janez Janša je tako delil sporočilo izraelskega veleposlanika pri Združenih narodih. Da so tudi za mir. Toda, da če Hamas preživi, bo znova hladnokrvno ubijal izraelske otroke.