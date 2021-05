Nevladne organizacije: Varuh naj preveri policijsko kaznovanje protestnikov tujcev

Več nevladnih organizacij, med njimi Slovenska filantropija, Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut, je v izjavi za javnost poudarilo pravico do izražanja mnenja na protestu, dokler je to izražanje miroljubno in varno. Posebej so podprli pravico do protesta palestinske skupnosti v Sloveniji, ki jim je bila po njihovem prepričanju na protestu grobo kršena, ko so bili nekateri izmed njih kaznovani.

Posebej so podprli pravico do protesta palestinske skupnosti v Sloveniji.

"Po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice je pravica do mirnega zbiranja temeljna pravica v demokratični družbi in je, tako kot svoboda izražanja, eden od temeljev take družbe. Namesto upoštevanja te pravice pa je slovenska policija v petek miroljubne protestnike poskušala grobo fizično odstraniti iz Trga Republike in jim napisala množico visokih denarnih kazni," so zapisali.

Pri tem opozarjajo, da je policija to naredila "ljudem z najrazličnejšimi travmatičnimi ali tragičnimi zgodbami, zgodbami dolge poti do varnosti, zgodbami poškodovanih in umrlih sorodnikov, prijateljev, znancev, zgodbami uničenih domov".Nasploh zahtevajo, da policija preneha s preganjanjem in fizičnim nadlegovanjem protestnikov.