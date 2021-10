Zaradi izdaje energetskega soglasja za JEK 2 tožba zoper ministrstvo

Tri okoljevarstvene orgaizacije so vložile tožbo proti Ministrstvu za infrastrukturo zaradi izdaje energetskega dovoljenja za jedrsko elektrarno Krško 2 (JEK 2).

Kot je zapisano v tožbi, ki so jo vložili društvo za sonaraven razvoj Focus, Center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter Društvo Prihodnost, predstavništvo organizacije Greenpeace CEE v Sloveniji, ki smo jo pridobili v uredništvu, tožeče stranke Ministrstvu za infrastrukturo očitajo, da je energetsko dovoljenje za JEK 2, ki ga je izdalo investitorju GEN energija, d. o. o., nezakonito, saj nima ustreznih strateških in pravnih podlag. "Odločitev je bila sprejeta nezakonito, ker se opira na pravne podlage, ki niso ustrezne, dolgoročna podnebna strategija kot strateška podlaga pa je bila celo sprejeta na nezakonit in protiustaven način," je zapisano. Nevladne organizacije zato skupaj z energetskim dovoljenjem izpodbijajo del vsebine podnebne strategije.

icon-expand Nuklearna elektrarna Krško FOTO: Miro Majcen

Kot so zapisali v tožbi, je Ministrstvo za okolje in prostor v Dolgoročno podnebno strategijo do leta 2050 vneslo del, ki predvideva tudi načrtovanje dolgoročne rabe jedrske energije. Ta del pa je MOP v dokument vneslo naknadno, potem ko je bila javna razprava že končana, in tako onemogočilo sodelovanje javnosti. Ker ta dokument za Ministrstvo za infrastrukturo predstavlja eno izmed pomembnejših pravnih podlag za energetsko dovoljenje, gre za odločitev, ki ima pomemben vpliv na okolje, in zato bi bilo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ki pa ni bila izvedena. Kljub temu ta vsebina zdaj predstavlja odločitev o nadaljnji rabi jedrske energije v Sloveniji. Kot še izpostavljajo v tožbi, energetsko dovoljenje po mnenju tožečih strank ni skladno s slovenskim Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom.

Za odziv smo zaprosili Ministrstvo za infrastrukturo. Na odgovore še čakamo.

Kot so nam po prejeti prošnji za odziv odgovorili v društvu za sonaraven razvoj Focus, pravne možnosti za uspeh ne morejo komentirati, ker je odvisna od odločitve sodišča: "Tudi ni naša praksa, da bi vnaprej podajali mnenja o tem." Spomnimo Prva zelena luč za novo jedrsko elektrarno v Sloveniji je prižgana. Dan, ko se bo – če se bo – začela gradnja, je sicer še daleč, a energetsko dovoljenje, ki ga je državni Gen energiji za projekt JEK 2 podelilo infrastrukturno ministrstvo, je prvi konkretnejši korak na dolgi in še vedno precej negotovi poti do nove nuklearke.

Življenjska doba krške nuklearke se čez dve leti izteka, vodilni se trudijo, da bi jo podaljšali še za 20 let. Medtem bi država zgradila še eno jedrsko elektrarno. Pa je to res edina možnost za doseganje ambicioznih evropskih podnebnih ciljev, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in razogličenja Slovenije? Jedrska energija velja za enega najčistejših virov električne energije. Izpusti toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu jedrske elektrarne so skoraj 70-krat manjši kot pri premogu in 40-krat manjši kot pri zemeljskem plinu. 13 od 27 držav Evropske unije ima jedrske elektrarne, 106 delujočih jedrskih reaktorjev je leta 2019 proizvedlo dobro četrtino evropske elektrike. Toda dr. Tomislav Tkalec iz društva za sonaraven razvoj Focus ob teh številkah in razpravi o načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Sloveniji opozarja: "Nova nuklearna elektrarna ne bo pravočasna glede na razmere in podnebno krizo. Potrebujemo hitrejše rešitve. Obenem gre za finance, ki jih je bolj smotrno nameniti učinkoviti rabi energije in obnovljivim virom. Obenem gre pa tudi za dejansko najdražji vir električne energije, če primerjamo cene novih investicij." Tkalec zato izpostavlja Nemčijo in Dansko. V Nemčiji, kjer naj bi prihodnje leto zaprli še zadnjo jedrsko elektrarno, obnovljivi viri pokrijejo skoraj polovico potreb po elektriki v državi. Na Danskem iz obnovljivih virov pridobijo že več kot polovico električne energije.