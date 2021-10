Nevladni sektor, prostor mladih, v katerem lažje govorijo o duševnih težavah

Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MMS) so konec marca sprejeli mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih, ki opredeljuje izzive in potrebe mladih na področju duševnega zdravau ter predloge za sistemske izboljšave. V njem so med drugim utemeljili, da napačne predstave in predsodki, ki so povezani z duševnimi težavami in motnjami, ter šibka preventivna dejavnost na tem področju povzročajo, da mladi pomoč iščejo (pre)pozno. "V skladu z aktualno Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 sicer delujejo centri za duševno zdravje, a so preobremenjeni," so poudarili. Ob tem so še opozorili, da so zaradi pomanjkanja strokovnjakov na trgu organizacije, ki izvajajo razne 'duševne programe', a se zanje niti ne ve, ali imajo za svoje delo sploh ustrezno strokovno podlago.

Že lani, ko se je začela epidemija, so mladi v veliki meri ostali brez pomoči. Po besedah MMS ni bilo več varnih prostorov za tiste, ki jim dom ne nudi varnega okolja. Mlade je bilo težko doseči na daljavo, njihovo vrstniško druženje in medsebojna pomoč pa sta postali zelo omejeni. "Težave mladih so se zato v tem času močno povečale, duševne stiske so se okrepile," so opazili na MSS.

Kaj mlade najbolj tare in skrbi? Ali naši sogovorniki opažajo, da ima mladina predsodke zaradi svojih stisk, težav in psihičnih stanj ali druge dileme in strahove, povezane s tem? O izzivih nevladnih organizacij na terenu bomo pisali v jutrišnjem članku. Sogovorniki so spregovorili tudi o ovirah, s katerimi se spopadajo, in razmišljali, kaj bi se moralo spremeniti, da bi lahko tovrstne organizacije povečale svojo učinkovitost in delovale v polnem pogonu.

Podobno je utemeljila podpredsednica MMS Nina Rogelj Peloza . Mladinske organizacije imajo pomembno vlogo pri reševanju začetnih, in ne težjih oziroma patoloških duševnih težav. "Njihova vloga sta predvsem preventiva in osebnostna rast posameznikov," je poudarila.

Urša Leban iz Društva študentov psihologije, ki je tudi predstavnica MSS v interdisciplinarni delovni skupini za duševno zdravje otrok in mladostnikov, je prepričana, da imajo mladinske oziroma nevladne organizacije veliko vlogo pri reševanju trenutne situacije. Z različnimi brezplačnimi strokovnimi svetovanji poskušajo reševati stiske mladih in tako ohranjati sistem nad gladino. "A nevladni sektor ne bi smel prevzemati odgovornosti in v tem primeru reševati napak zdravstvenega sistema. Strokovna pomoč v duševni stiski bi morala biti na voljo za vse mlade, pravočasno in na napotnico," je izpostavila.

Epidemija je stanje poslabšala, mladi se do pomoči dokopljejo težje ali sploh ne, pojavile so se tudi nove oblike stisk, je zatrdila psihosocialna svetovalka. V Mladih zmajih opažajo več težav v odnosih z vrstniki in doma, osamljenost, pomanjkanje motivacije za šolsko delo in interesne dejavnosti ter porast samopoškodbenih vedenj, samomorilnih misli in zasvojenosti "Ker so bili mladi več v domačem okolju, so manjkrat iskali pomoč, saj običajno ne želijo, da bi za to izvedeli starši, ali pa je vir težav prav v domačem okolju," je razložila Munceva, ki je bila mladim v stiski med epidemijo sicer na voljo na digitalnih platformah.

Jerneja Munc , mobilna psihosocialna svetovalka, ki sicer dela v javni instituciji, Javnem zavodu Mladi zmaji za Mrežo mladinskih centrov Ljubljana, je enako kot ekipa MMS ugotovila, da je covidni čas razgalil stanje na področju duševnega zdravja. Po njenih besedah so mladi že pred epidemijo predolgo čakali v vrsti za obravnavo pri specialistih, pomoč je bila mnogokrat neprilagojena: "Mladi so velikokrat sporočali, da imajo slabe izkušnje predvsem z institucionalizirano obliko pomoči − centri za socialno delo, psihiatrijo, zdravstvenimi domovi ..."

Pri Mladih zmajih delujejo štirje četrtni mladinski centri (Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog), mobilni mladinski center Ljuba in Drago ter ekipa uličnih mladinskih delavcev Ulični zmaji.

Munceva se je večkrat znašla v situaciji, ko je mladino težko usmerila k takšni pomoči, ki bi jo potrebovali, še posebej tiste z akutnimi, hudimi stiskami, ki bi morali na pomoč specialista čakati več mesecev. In v takih primerih se izkažejo nevladne organizacije. Munceva se obrne nanje, saj mladim svetujejo, velika večina njihovih storitev pa je za uporabnike brezplačna, je zagotovila sogovornica: "Mlade k nevladnim organizacijam usmerjam glede na problematiko: nasilje v družini, zlorabe, zasvojenosti, denimo digitalna zasvojenost ... Strokovnjake tovrstnih organizacij pa vključujem tudi v pripravo izobraževanj za mladinske delavce. Menim, da nevladne organizacije velikokrat rešujejo težave, ki se pojavljajo na sistemski ravni in bi jih morali odločevalci že zdavnaj urediti."

Aktivnosti mladinskih nevladnih organizacij so zasnovane tako, da krepijo osebnostni razvoj otrok in mladostnikov, s tem pa tudi njihovo duševno zdravje. Poleg tega okrepijo občutek pripadnosti določeni interesni skupini.

Vloga mladinskega sektorja in nevladnih organizacij

Organizacije mladinskega sektorja in nevladne organizacije, ki v svoje programe vključujejo področje duševnega zdravja mladih, se torej ubadajo predvsem s preventivno dejavnostjo, pri čemer so po besedah MMS pravzaprav najpomembnejši akter. Ukvarjajo se z izobraževanjem in ozaveščanjem ter mladim nudijo varen prostor, v katerem lahko govorijo o duševnih težavah in motnjah, pa tudi drugih temah, ki so sicer stigmatizirane, denimo o uporabi drog, hospitalizaciji in brezdomstvu, je utemeljila ekipa MMS v mnenjskem pismu.

Med nevladnimi organizacijami so tudi organizacije, pri katerih področje duševnega zdravja ne predstavlja zgolj del programa, temveč osnovno poslanstvo, in ki se običajno ne ukvarjajo le s preventivo, temveč tudi s konkretnimi oblikami pomoči in samopomoči posameznikom z duševnimi težavami in motnjami ali pa takšne posameznike združujejo. Mladi s tovrstnimi težavami se nanje obrnejo lažje kot na formalne zdravstvene institucije, zato predstavljajo pomembno podporo dejavnosti na področju duševnega zdravja oziroma predstavljajo njen sestavni del, so izpostavili v MMS.

Vsem pa je skupno, da so neformalno povezane z mladimi, jih poznajo in gradijo z njimi zaupne odnose, so prepričani v MMS. "Hkrati opažamo, da je v nekaterih od teh organizacij zavedanje o pomenu duševnega zdravja še vedno šibko in se mu namenja premalo pozornosti. Organizacije tudi same pogosto opazijo to svojo pomanjkljivost, sploh ko naletijo na posameznika, ki potrebuje pomoč, pa ne vedo, na koga naj se obrnejo oziroma katera vrsta pomoči je v posameznem primeru ustrezna," so opozorili na problem.