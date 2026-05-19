Slovenija

Nevladniki: Kazenska ovadba Dobranića napad na demokracijo

Ljubljana, 19. 05. 2026 11.58 pred 52 minutami 3 min branja 46

Avtor:
STA M.V.
Filip Dobranić

Več nevladnih organizacij je javno stopilo za Filipa Dobranića z inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov, tudi s sindikati.

Na novinarski konferenci so se danes zbrali predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), Amnesty International Slovenija, Glasu ljudstva, Umanotere, Delavske svetovalnice, Radia Študent in Ženskega lobija.

Kritični so bili zlasti do omenjene kazenske ovadbe zoper Filip Dobranića, ki ga je poslanka Kokot kazensko ovadila. Zaradi njegovega pozivanja, naj volivci Resnice pritisnejo na poslance stranke in jim ne vzamejo pravice do izrekanja na referendumu, naj bi po njeni oceni zagrešil kaznivo dejanje javnega razpihovanja sovraštva. Nevladniki so bili danes kritični tudi do minuli teden vložene novele zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih.

"Bilo bi naivno ta ukrepa jemati kot osamljena, nepremišljena, nenačrtovana in nestrateška koraka. Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod, metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme, oboje je že večkrat preizkušeno," je bil oster Goran Forbici iz CNVOS. Po njegovih besedah gre za ukrepa iz železnega repertoarja zdaj že nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Borut Mekina, Filip Dobranić in Nika Kovač
FOTO: Bobo

Kot je še dodal, demokracije od avtokracije ne "ločuje to, da imamo različna mnenja, pač pa to, da si različna mnenja dopuščamo".

Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva pa je ob tem spomnil na izjavo poslanke Kokot z marca letos, ko je za lokalni portal Lokalec.si dejala: "Velikokrat se ravno z javnim pritiskom in civilno družbo reši kaj, kar se drugače ne bi, če bi vsi ostali tiho."

"Z vsakim takim napadom na enega izmed nas smo še bolj povezani, smo še bolj odločni, da ne bomo tiho, da se ne bomo pustili utišati in da bomo nasprotovali takemu delovanju," je bil odločen Jenull, sicer eden od najvidnejših obrazov kolesarskih protestov v času tretje vlade Janeza Janše. Po njegovih besedah so tudi ob oblikovanju četrte Janševe vlade "priča popolnoma istim vzorcem, da se poskuša dehumanizirati kakršnokoli nasprotovanje, ustrahovati vse drugače misleče in jih tudi s pomočjo zlorabe pravnih mehanizmov onemogočiti".

Glede novele zakona o delovnih razmerjih pa je Forbici dejal še, da je "nastajajoča koalicija hkrati z nevladniki takoj prišla tudi po sindikate". "Upam, da je vsaj zdaj vsem jasno, da se ne bodo ustavili (...), da bodo prišli po vse postopoma, po čisto vsakogar izmed nas". Možnosti upora proti temu pa vidi tudi on v tem, da se uprejo "kolektivno, skupaj, kot skupnost".

Tudi drugi predstavniki nevladnih organizacij so izpostavili podobno, spomnili so tudi na besede Varuha človekovih pravic, ki opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja in da je oprta, tudi ostra javna razprava temelj demokratične družbe. Prav tako so spomnili na oceno Pravne mreže za varstvo demokracije, da ima kazenska ovadba poslanke Kokot zoper Dobranića "vse elemente kaznivega dejanja krive ovadbe". Zato nevladniki pričakujejo, da bo tožilstvo sprožilo postopke zoper poslanko.

"Pozivi politične funkcionarke, naj zaradi politične kritike državni organi sankcionirajo konkretnega posameznika in konkretno organizacijo, je poraz za pravno državo in je poraz za demokracijo," je ob tem dejala Gaja Brecelj iz Umanotere.

filip dobranić ovadba demokracija

Verus
19. 05. 2026 14.02
Pa dobro ljudje božji, kako ima ta človek sploh kakršnokoli vlogo v družbi? Dajte se no zresnit in uzrite, da so to t. i. koristni idi**i po definiciji. A ne vidite, da so mobilizirani takrat, ko levo politično dno doživi poraz!?
Dolenjc5
19. 05. 2026 14.01
Kako hudo je. Pozabili kaj so zahtevali od Goloba in kaj je javno priznal OČISTIL BOM JANŠISTE in bili sze tiho se veselo smejali in pisali zakone za nesposobno vlado v duhu socializma kateri je kdaj pogorel. Hudo ker je napovedano zmanjševanje davkoplačevalskega denarja za mlatenje prazne slame. Z vas je pravično in pravilno kar vam ustreza to bo minilo in prav je tako. Vse neprijsvljene shode ostro sankcionirat pa da vidimo koliko časa boste vstrajali
300 let do specialista
19. 05. 2026 14.00
Vse kar našteva Jenull, kar očita Janši, počno sami, degradacija, napadanje, izločanje,...drugače mislečih. Kikiriki koalicija z Niko na čelu.
JApajaDAja
19. 05. 2026 14.00
koliko je kaplar plačal kazni za izrečeno pašek-šetinc, carlovi....vodeb ukz za opis njenega temperamenta......?koliko tožb "užaljenih in poklicanih" še čaka po sodiščih....?in mukija in lj aktivistov to ne moti....
Masai_Mara
19. 05. 2026 13.58
Diktatura koalicije lažnjivcev in prevarantov skrajnih desničarjev že kaže svoj obraz. Samo vprasanje časa je, kdaj se bodo na ulicah spet pojavili vodni topovi in specijalci v polni bojni opremi in kdaj nas bo veliki vodja ponovno zaprl v stanovanja. Srečno Slovenija.
Dr.Rugelj
19. 05. 2026 13.56
Tem nevladnikom je treba prioritetno TAKOJ prekiniti financiranje na račun države !!!..naj mi nekdo razloži kaj imamo od njih oz. kaj je njihova dodana vrednost ???...
zvoneti
19. 05. 2026 13.59
Res je, se strinjam, pa bodimo pošteni do vseh enako. Ukiniti financiranje političnih strank iz proračuna in njihovo pravico do poceni državnih stanovanj, financiranje socialnih prispevkov župnikov, obdavčiti vse nepremičnine RKC in uvesti plačevanje davkov za vse dohodke (lupljenje ljudi za maše, birme, krst....), nato pa ukinitev vseh ostalih prisklednikov kot so društva ipd. Ali se vsi strinjamo?
glavcaena
19. 05. 2026 13.53
Nevladniki. Država bi vas morala samo ignoritati i gotovo. Vse vas.
JApajaDAja
19. 05. 2026 14.01
najbolj zdrava ignoranca je privita finančna pipica...
300 let do specialista
19. 05. 2026 13.51
Janez, zapri jim pipico prosim, pa naj po garažah filozofirajo svoja videnja "demokracije"! DOSTI smo delali za njih!
Masai_Mara
19. 05. 2026 13.51
Gospa Koklja ali kaj je že, se bo morala sprijaznit s kritikami na račun svojega delovanja ker se ji bo drugače odpeljalo. Vsak normalen tožilec bo to njeno ovadbo enostavno vrgel v koš in se samo nasmehnil. Mislim da bi se morala ga Koklja namesto ovadbe močno zamisliti nad sabo in svojimi kompanjoni, ki so se v casu volilne kampanije ljudem lagali v obraz in jih na koncu grdo prevarali. To bi bilo za kazensko ovadbo.
Groucho Marx
19. 05. 2026 13.56
Ni bilo nobene prevare razen za tiste, ki so volili xx in pričakovali zmago golobarjev.
amabO
19. 05. 2026 13.50
Lenuh
natas999
19. 05. 2026 13.50
pa teli niso čist glih,dejte jim pokazat zakaj se uporablja lopata in kje se uporablja.lenuhi
300 let do specialista
19. 05. 2026 13.50
MARSH delat vsi na sliki!!! Zaradi vaših zafuranih ideologij in Soroševih neumnosti ima vsak žužek več pravice od človeka!!!!
Smuuki
19. 05. 2026 13.48
Nedonošeni muki je res muki. Enkrat zmagal na osnovnošolskemu tekvovanju zdaj pa že pametuje. Ljubi sirotej vsaj toliko naj počaka da se posuši mleko od dojenja.
tech
19. 05. 2026 13.46
Glede na cenzuro pod enakim člankom na RTV imajo nevladne organizacije in sindikat neverjeten vpliv na javni medij. S temi cenzurami so z moje strani izgubili vso kredibilnost.
Andrej Lon?ar3
19. 05. 2026 13.44
Nevladniki branijo svoje privilegije in polna korita,j..e se njim za enga Mukija...
Razumnež
19. 05. 2026 13.44
Pridanić je politično trobilo, ki se oglaša takrat, ko mu Kobila (financirana iz tujine) to dovoli. In zdaj bo to glas neke demokracije, glas naroda? Pa lepo vas prosim no..... :)))) Na sliki imamo zgolj neka politična trobila, katerim kimajo zgolj opranoglavci, ki radi poslušajo populistične floskule levnuhov in ki so radi pri državnem koritu, kjer se gnetejo kot prašiči v štali. Fuj in fej.... Da lahko kakšna ženska povrže take prašiče... FUUUJ
CorbaMorba
19. 05. 2026 13.48
Dobesedno vse priimke iz desne bi lahko vstavil.....
Masai_Mara
19. 05. 2026 13.52
Domnevam da imas v mislih skrajno desnico političnih prevarantov..
Roadkill
19. 05. 2026 13.44
Če bi bil jaz Katja Kokot bi mi bilo nerodno
Roadkill
19. 05. 2026 13.46
je pokazala svoje kapacitete celi Sloveniji
CorbaMorba
19. 05. 2026 13.40
Škoda, da ne vidite ven iz desne propagande proti nevladnikom. Raje Stevotu gledate skoz prste, ko vas je žejne skoz reko peljal. Medtem je človek, ki pač ne zgleda kot nabildan NPC in se bori za pravičnost, označen za motenega, nenormalnega.....
ManBoy
19. 05. 2026 13.39
Ti nevladniki ena izmed glavnih vzrokov, da je leva stran volitve izgubila. Pa še kar ne pojenjajo. Verjamem pa da jih je strah, ker se bo pipca zaprla.
Smuuki
19. 05. 2026 13.39
Nevladniki so financirani iz tujine. Delajo proti lastni državi po nareku tistih ki jih plačujejo. Kaj logično sledi temu? Tako delovanje se mora prepovedat, izdajalce, petokolonaše pa zapret
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
To wellness centri skrivajo pred množicami
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Dosje Jarak
