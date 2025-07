Nevladniki o oddajanju nepremičnin: Vlada je klonila pod pritiski

Kratkotrajno oddajanje nepremičnin je turistična dejavnost, stanovanje pa ni prostor turistov, je na današnji novinarski konferenci nevladnih organizacij poudarila Zala Koleša z Inštituta za politike prostora.

Turist v stanovanju FOTO: Shutterstock icon-expand

"Ko fizična ali pravna oseba oddaja celotno stanovanje turistom, govorimo o nastanitveni dejavnosti, za kar je skladno z namensko rabo potrebno uporabno dovoljenje. Da temu ni tako, vidimo v praksi. Razkorak med namensko in dejansko rabo objektov, kot to prepoznavajo tudi na ministrstvu, je velik, odsotnost ustrezne regulacije pa očitna," je izpostavila na današnji novinarski konferenci nevladnih organizacij. Predlog zakona o gostinstvu po njenih besedah na eni strani sicer prinaša večjo transparentnost in bolj jasne zakonske okvire za kratkotrajno oddajanje nepremičnin, a na drugi strani možnost omejitev oddajanja na 270 dni na leto diskreditira pojem omejevanja.

Pravnim osebam želeli prepovedati oddajanje, nato sledil preobrat

Nasprotujejo tudi dejstvu, da je bil iz predloga zakona črtan ukrep, ki bi dovoljeval kratkoročno oddajanje v večstanovanjskih stavbah le fizičnim osebam. "Če dovolimo, da tako imenovane platforme kapitalizma narekujejo stanovanjski trg, tvegamo nadaljnjo erozijo stanovanjskega fonda in poglabljanja stanovanjske krize," je opozorila Koleša. Pravne osebe po besedah Nejca Horvata z inštituta Danes je nov dan pri nas predstavljajo več kot 35-odstotni delež na trgu Airbnb. "Pravica do dostojnega stanovanja in zdravega življenjskega okolja je pri nas očitno malo vredna. Povprečen dohodek oddajanja na Airbnb v Ljubljani je višji od povprečne slovenske plače, zato ne preseneča, da se vedno več ljudi odloča za to dejavnost. A to ne bi smela biti praksa, ki jo država tolerira, sploh pa ne praksa, ki jo država spodbuja," je opozoril. Tudi Horvat je pozdravil načrte vlade, da končno začne urejati področje kratkotrajnega najema, a ukrepi bi morali iti še dlje, izvajati pa bi se morali začeti takoj, ne šele leta 2026 ali 2027, kot to trenutno predvideva zadnja različica zakona.

Vlada ne zna (noče?) omejiti pogoltnosti kapitala

Vlada po oceni Anje Lazar z Inštituta za študije stanovanj in prostora s predlogom sprememb zakona kaže, da bodisi ni sposobna bodisi preprosto ne želi sprejeti ukrepov, ki bi na stanovanjskem področju omejili pogoltnost kapitala. "Podobno neodločnost smo lahko opazovali tudi že na primeru predloga nepremičninskega davka. Zaskrbljujoče je tako počasno sprejemanje ukrepov kot tudi dejstvo, da je predlog ureditve v tem procesu v bistvu povsem razvodenel pod pritiskom različnih interesnih skupin," je opozorila. Platforme, kot je Airbnb, po njenih besedah lahko nadomestijo hoteli, turistične kmetije, apartmaji, kampi in drugi obrati, medtem ko so stanovanja nenadomestljiva in so namenjena dolgotrajnemu bivanju ter ustvarjanju doma.

'Najkrajšo bodo potegnili etažni lastniki'