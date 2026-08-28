Nevladniki opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novele zakona o tujcih

V nevladnih organizacijah so kritični predvsem do sprememb na področju dokazovanja zadostnih sredstev, ki jih mora zagotoviti tuji delavec, da lahko dobi dovoljenje za prebivanje. Trenutno je znesek teh sredstev določen v višini enkratnega zneska minimalnega osebnega dohodka, kar znaša okoli 507 evrov, po novem pa bi se podvojil na 1014 evrov.

"To praktično pomeni, da bo v primeru, če se ta sramota od zakona sprejme, veliko družin v situaciji, ko bodo morali preštevati, kako sploh dokazati, da imajo dovolj velika sredstva za zakonito bivanje v Sloveniji. Dosti tujih delavcev iz tretjih držav je že zdaj v situaciji, ko imajo recimo, če niso davčni rezidenti, nižjo neto plačo od tega zneska," je na novinarski konferenci pred poslopjem DZ v Ljubljani dejal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Če bo novela zakona sprejeta, bo verjetno marsikatera družina po Lukićevih besedah odšla živet v Avstrijo, Nemčijo ali pa se vrnila v svojo matično državo. "Po drugi strani pa bomo imeli situacijo, ko bo zaradi teh cenzusov, ki še kako vplivajo na združevanje družin in so toliko večji, veliko večji pritok individualnih delavcev iz bolj oddaljenih držav, ki prihajajo kot posamični delavci in so državljani držav, kot so Nepal, Bangladeš in Indija," je opozoril.

Poudaril je, da se s takšnim zakonom spodbuja samo to, da želi imeti Slovenija tuje delavce brez družin. "Takšen zakon bo spodbujal oziroma dal v roke še več denarja izkoriščevalskim agencijam v matičnih državah, ki zaračunavajo po več tisoč evrov tem delavcem, da sploh pridejo sem, da so potem lahko tukaj izkoriščani," je bil kritičen Lukić.