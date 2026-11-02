Nevladniki opozarjajo: V območje šole alkohol ne sodi

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so septembra v DZ vložili predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki v zakon dodaja izjemo, da prepoved alkoholnih pijač v prostorih in na zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka.
Predlagana novela zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo bo v torek obravnaval odbor DZ za zdravje, bi odprla vrata prodaji in ponudbi alkohola v šolskih prostorih zunaj časa izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Predlagana izjema ne bi bila pogojena z odsotnostjo otrok in mladostnikov ter ne bi bila omejena zgolj na prireditve v manjših krajih, temveč bi veljala za celotno Slovenijo, so poudarili na današnji novinarski konferenci.
"Šola ni zgolj prostor, kjer otrokom posredujemo znanje. Je tudi okolje, v katerem oblikujejo vrednote, navade in predstave o tem, kaj je v družbi običajno. Sodobna preventiva pomeni ustvarjanje pogojev, v katerih so zdrave odločitve lažje in bolj dosegljive. Če v šolskih prostorih omogočamo prodajo in ponudbo alkohola, hkrati pa otroke učimo zdravega življenjskega sloga, jim pošiljamo protislovno sporočilo. Takšna sprememba pomeni korak v napačno smer," je opozoril direktor Inštituta za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir.
Po njegovih besedah si vsak otrok zasluži varno in zdravo odraščanje. Šole predstavljajo pomembna središča življenja lokalnih skupnosti, v katerih se tudi zunaj šolskih dejavnosti srečujejo otroci, mladostniki, starši in drugi. Nekatere šole omogočajo najem svojih prostorov različnim društvom, športnim klubom, dejavnostim in prireditvam, ki že v šolskih prostorih izvajajo svojo dejavnost brez omejitve, je dodal Košir.
'V območje šole alkohol ne sodi'
Prisotni so se strinjali, da za nekatere otroke, ki doma doživljajo različne stiske, šola predstavlja enega redkih prostorov varnosti, stabilnosti in zaupanja.
"V območje šole alkohol ne sodi. Vzgojno-izobraževalni zavodi so tisti, ki usmerjajo mlade in širšo družbo in so primarnega pomena za zdrav življenjski slog. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letu 2016 poročal o 956 prezgodnjih smrtih, sedaj pa beležijo 1000 prezgodnjih smrti," je povedala predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo Mihaela Lovše.
"Šola ni zgolj stavba, ki jo lahko po koncu pouka obravnavamo kot prostor za katerokoli dejavnost, ampak je institucija, ki mora podpirati vse vrednote, ki jih želimo kot družba sporočati. To so zdravje, solidarnost, varnost in odgovornost. V Sloveniji je alkohol zelo normaliziran, vendar odgovornost za spremembe kulture pitja ne more biti na mladih generacijah. Odrasli in institucije morajo prevzeti odgovornost za zgled, ki ga dajejo," je na konferenci povedala Karin Križman iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.
Odločitev, ki za vedno spremeni življenje
Na novinarski konferenci je svojo osebno izkušnjo predstavil Luka Plavčak iz zavoda Vozim. Kot študent se je poškodoval ob skoku v vodo pod vplivom alkohola. Odločitev mu je za vedno spremenila življenje. Mladim sedaj sporoča, da se lahko družijo tudi brez alkohola in da pitje alkohola ne pomeni dokaza odraslosti.
"Pri delu z mladimi govorimo o zdravih odločitvah in tveganjih zaradi alkohola. V praksi pa vidimo, kako močno na vedenje vpliva okolje, v katerem živimo. Če dopoldne v šoli izvajamo preventivne delavnice, zvečer pa v istih prostorih prodajamo ali ponujamo alkohol, ustvarjamo dvojno sporočilo. Zdrava izbira potrebuje okolje, ki jo omogoča," je v sporočilu za javnost delila Anita Demetrov iz Društva UP, ki zastopa Zvezo nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.
Vse članice združenja so na odbor za zdravje poslale prošnjo za udeležbo na torkovi seji odbora za zdravje. Prošnjo so jim zavrnili, kar pomeni, da predstavniki stroke ne bodo navzoči na seji, kjer bi lahko predstavili svoja stališča. Skrbi jih, da sta pristojni ministrstvi za zdravje in izobraževanje podprli novelo zakona.
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