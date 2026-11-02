Nevladniki opozarjajo: V območje šole alkohol ne sodi

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so septembra v DZ vložili predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki v zakon dodaja izjemo, da prepoved alkoholnih pijač v prostorih in na zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka.

Predlagana novela zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo bo v torek obravnaval odbor DZ za zdravje, bi odprla vrata prodaji in ponudbi alkohola v šolskih prostorih zunaj časa izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Predlagana izjema ne bi bila pogojena z odsotnostjo otrok in mladostnikov ter ne bi bila omejena zgolj na prireditve v manjših krajih, temveč bi veljala za celotno Slovenijo, so poudarili na današnji novinarski konferenci.

"Šola ni zgolj prostor, kjer otrokom posredujemo znanje. Je tudi okolje, v katerem oblikujejo vrednote, navade in predstave o tem, kaj je v družbi običajno. Sodobna preventiva pomeni ustvarjanje pogojev, v katerih so zdrave odločitve lažje in bolj dosegljive. Če v šolskih prostorih omogočamo prodajo in ponudbo alkohola, hkrati pa otroke učimo zdravega življenjskega sloga, jim pošiljamo protislovno sporočilo. Takšna sprememba pomeni korak v napačno smer," je opozoril direktor Inštituta za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir.

Po njegovih besedah si vsak otrok zasluži varno in zdravo odraščanje. Šole predstavljajo pomembna središča življenja lokalnih skupnosti, v katerih se tudi zunaj šolskih dejavnosti srečujejo otroci, mladostniki, starši in drugi. Nekatere šole omogočajo najem svojih prostorov različnim društvom, športnim klubom, dejavnostim in prireditvam, ki že v šolskih prostorih izvajajo svojo dejavnost brez omejitve, je dodal Košir.