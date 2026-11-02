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Slovenija

Nevladniki opozarjajo: V območje šole alkohol ne sodi

Ljubljana, 02. 11. 2026 14.19 pred 1 uro 3 min branja 36

Avtor:
STA M.S.
Žgana pijača

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni in Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti sta pozvala k ohranitvi veljavnih omejitev prodaje in ponudbe alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šolsko okolje naj spodbuja druženje, šport in praznovanje, pri katerem alkohol nima mesta, so opozorili.

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so septembra v DZ vložili predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki v zakon dodaja izjemo, da prepoved alkoholnih pijač v prostorih in na zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka.

Predlagana novela zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo bo v torek obravnaval odbor DZ za zdravje, bi odprla vrata prodaji in ponudbi alkohola v šolskih prostorih zunaj časa izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Predlagana izjema ne bi bila pogojena z odsotnostjo otrok in mladostnikov ter ne bi bila omejena zgolj na prireditve v manjših krajih, temveč bi veljala za celotno Slovenijo, so poudarili na današnji novinarski konferenci.

"Šola ni zgolj prostor, kjer otrokom posredujemo znanje. Je tudi okolje, v katerem oblikujejo vrednote, navade in predstave o tem, kaj je v družbi običajno. Sodobna preventiva pomeni ustvarjanje pogojev, v katerih so zdrave odločitve lažje in bolj dosegljive. Če v šolskih prostorih omogočamo prodajo in ponudbo alkohola, hkrati pa otroke učimo zdravega življenjskega sloga, jim pošiljamo protislovno sporočilo. Takšna sprememba pomeni korak v napačno smer," je opozoril direktor Inštituta za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir.

Po njegovih besedah si vsak otrok zasluži varno in zdravo odraščanje. Šole predstavljajo pomembna središča življenja lokalnih skupnosti, v katerih se tudi zunaj šolskih dejavnosti srečujejo otroci, mladostniki, starši in drugi. Nekatere šole omogočajo najem svojih prostorov različnim društvom, športnim klubom, dejavnostim in prireditvam, ki že v šolskih prostorih izvajajo svojo dejavnost brez omejitve, je dodal Košir.

'V območje šole alkohol ne sodi'

Prisotni so se strinjali, da za nekatere otroke, ki doma doživljajo različne stiske, šola predstavlja enega redkih prostorov varnosti, stabilnosti in zaupanja.

"V območje šole alkohol ne sodi. Vzgojno-izobraževalni zavodi so tisti, ki usmerjajo mlade in širšo družbo in so primarnega pomena za zdrav življenjski slog. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letu 2016 poročal o 956 prezgodnjih smrtih, sedaj pa beležijo 1000 prezgodnjih smrti," je povedala predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo Mihaela Lovše.

"Šola ni zgolj stavba, ki jo lahko po koncu pouka obravnavamo kot prostor za katerokoli dejavnost, ampak je institucija, ki mora podpirati vse vrednote, ki jih želimo kot družba sporočati. To so zdravje, solidarnost, varnost in odgovornost. V Sloveniji je alkohol zelo normaliziran, vendar odgovornost za spremembe kulture pitja ne more biti na mladih generacijah. Odrasli in institucije morajo prevzeti odgovornost za zgled, ki ga dajejo," je na konferenci povedala Karin Križman iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Učenci v šoli
Učenci v šoli
FOTO: Shutterstock

Odločitev, ki za vedno spremeni življenje

Na novinarski konferenci je svojo osebno izkušnjo predstavil Luka Plavčak iz zavoda Vozim. Kot študent se je poškodoval ob skoku v vodo pod vplivom alkohola. Odločitev mu je za vedno spremenila življenje. Mladim sedaj sporoča, da se lahko družijo tudi brez alkohola in da pitje alkohola ne pomeni dokaza odraslosti.

"Pri delu z mladimi govorimo o zdravih odločitvah in tveganjih zaradi alkohola. V praksi pa vidimo, kako močno na vedenje vpliva okolje, v katerem živimo. Če dopoldne v šoli izvajamo preventivne delavnice, zvečer pa v istih prostorih prodajamo ali ponujamo alkohol, ustvarjamo dvojno sporočilo. Zdrava izbira potrebuje okolje, ki jo omogoča," je v sporočilu za javnost delila Anita Demetrov iz Društva UP, ki zastopa Zvezo nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.

Vse članice združenja so na odbor za zdravje poslale prošnjo za udeležbo na torkovi seji odbora za zdravje. Prošnjo so jim zavrnili, kar pomeni, da predstavniki stroke ne bodo navzoči na seji, kjer bi lahko predstavili svoja stališča. Skrbi jih, da sta pristojni ministrstvi za zdravje in izobraževanje podprli novelo zakona.

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KOMENTARJI36

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borjac
02. 11. 2026 16.01
Postavlja se samo ENO VPRAŠANJE , koliko denarja so ALKOHOLNI in CIGARETNI LOBIJI dali tem SKRAJNIM DESNIČARJEM , ki so sedaj na Vladi , koliko so pokasirali Stevanovič , Logar , Janša , Vrtovec , Lotrič v LASTNE ŽEPE ????
Odgovori
+1
1 0
pietro
02. 11. 2026 15.57
ne vladniki imajo raje koko ipd
Odgovori
+0
1 1
Hitri Zigi 78
02. 11. 2026 16.01
Še niso pogruntal da se sladkor v prahu posipa ne snifa
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
02. 11. 2026 15.57
Sej zato pa imamo marsikje gužve po cesti keš se nesme gradit zaradi metuljčkov in podobnega mrčesa. Skrajni čas da jim čelavi zapre pipce
Odgovori
+0
1 1
Hitri Zigi 78
02. 11. 2026 15.54
Ja najboljš vse prepovedat. Čudno da še prenašate formulo in moto.gp. ker bi po razumevanju nevladnikov prepoved povečala varnost v prometu. Kdor pije pač pije kdor pa ne pa ne. Vse je v vzgoji . Če so starši alkoholiki ima otrok pijančevanje za nekaj normalnega isto kot kajenje. Se pa na šolskih dvoriščih mariskje na periferiji dogajajo veselice in podobni dogotki ker pač nimajo drugih prostorov
Odgovori
0 0
Mclaren
02. 11. 2026 15.46
Tega pa sploh ne razumem, ali bi radi imeli narod pijancev??? Kje si velepametni šolski minister!?
Odgovori
+0
1 1
Spectator936
02. 11. 2026 15.41
To podpiranje alkoholizma me zelo moti. Nisem abstinent, se pa zelo dobro zavedam kakšno zlo je alkohol
Odgovori
+2
3 1
kritika1
02. 11. 2026 15.35
Marsikaj razumem ampak tega, da minister za zdravje v kamero pove, da je alkohol neka slovenska tradicija, ne tega pa nočem razumeti. Nisem abstinent, nisem zagrizen borec proti alkoholu ampak sem predvsem človek, ki dojema kako nevaren je alkohol, kakšne tragedije povzročajo ljudje pod vplivom alkohola in tisto o preventivi je dobesedno smešno. Ko pa minister doda še tisto obrabljeno floskulo o kulturi pitja alkohola, ja potem je slika popolna. Pitje alkohola nima nič ampak res nič s kulturo, pitje alkohola je preprosto škodljivo in ja, tudi kozarec vina ni zdravilo ampak naredi škodo. Iz kozarca prideta, dva iz dveh trije in smo veseli kajne? Ampak ali smo res padli tako nizko, da ne moremo ali ne znamo biti veseli brez alkohola? Poglejte kaj so naredili gostinci. Ker vedo, da čedalje manj ljudi pije, tudi ob hrani nam ponudijo brezalkoholno vino? Na videz nekaj dobrega ampak za naše denarnice niti pod razno. To vino, ta brez alkoholna pijača je tako zasoljena, da te mine. No in če se minister bori proti alkohol, če želi uvajati preventivo, potem naj poskrbi, da bo brezalkoholno ceneje kot alkoholno?? Vemo kaj se nanaša rahljanje prepovedi točenja alkohola v šolskih prostorih, ampak to ni prav, res ni prav. Če je imel predlagatelj v mislih večnamenske prostore, potem naj tako zapiše. Šola, kot šola pa ne more in ne sme biti prostor kjer se toči alkohol, ni izjem. Če je občina zgradila dvorano, v kateri poteka telesna vzgoja in to dvorano uporabljajo tudi za prireditve občine, potem to človek še razume do neke mere ampak ljub temu res ne razumem, ali res ne zmoremo brez alkohola? Kaj pa je Martinovanje, kot dan, ko je pitje alkohola dobesedno obvezno? Pazite, nas skrbi, vinogradništvo, ampak ali nebi ministra bolj skrbelo kmetijstvo, samooskrba s sadjem zelenjavo? Res me zanima, je v Sloveniji imamo težavo z oskrbo z alkoholom??
Odgovori
+3
4 1
Hitri Zigi 78
02. 11. 2026 15.59
Vse je v glavi. Imaš zmerne pivce in pivce ki so prekurili varovalko.
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0 0
Martinović
02. 11. 2026 15.31
Levi in islamisti imajo več skupnega kot bi lahko presodili na prvi pogled.
Odgovori
+0
3 3
Mclaren
02. 11. 2026 15.46
Desni pa alkohol???
Odgovori
0 0
Muki.
02. 11. 2026 15.29
Hvala nevladnikom za vse.
Odgovori
-2
0 2
Mclaren
02. 11. 2026 15.47
Za alkohol pa vladi?
Odgovori
-1
0 1
Nebodijetreba
02. 11. 2026 15.27
V tujini izšolani za politične zdrahe in od tam plačani nevladniki pa ne v vmešavanje v slovensko politiko! Če bi bila politična moč v mojih rokah, je ta zadeva v trenutku rešena.
Odgovori
+2
3 1
Mclaren
02. 11. 2026 15.47
In si spil alkohol???
Odgovori
0 0
Kostorog
02. 11. 2026 15.20
Ko pogledaš frise kokoške in jelke ti je vse takoj jasno.
Odgovori
+0
2 2
Antifriz
02. 11. 2026 15.18
Šnopc v vsako šolo... 9 letko skrajšat na 6, da bodo šli otroc lahko delat.
Odgovori
-3
0 3
sc0rpion
02. 11. 2026 15.18
Nevladniki, pustite pri miru podeželje kjer je edini protor za druženje šola
Odgovori
+2
4 2
Mclaren
02. 11. 2026 15.47
Z alkoholom?
Odgovori
+0
1 1
petb
02. 11. 2026 15.18
Da bo volk sit in koza cela, pa se naj določi 48 urni presledek med veselico in pričetkom pouka.
Odgovori
+3
3 0
MarkoJur
02. 11. 2026 15.17
lgbtqzpn propaganda ne sodi v šole, alkohola pa itak ne strežejo učencem med poukom. Seveda ''nevladni'' zakajenci se tega niti ne spomnijo....
Odgovori
+1
3 2
MarkoJur
02. 11. 2026 15.14
V majhnih krajih je možno izvesti prireditev samo v šolah, zgrajenih tudi za naš denar! T.I. nevladniki bi morali vedeti, da to NE pomeni točenje alkohola učencem!
Odgovori
+4
5 1
kita 1111
02. 11. 2026 15.10
Samo travca sodi na šolski prostor in v šole bog ne daj alkohol
Odgovori
+8
9 1
kakorkoliže
02. 11. 2026 15.09
Alkohol v šole ne sodi, tako ali drugače.
Odgovori
-4
2 6
ArkaMast
02. 11. 2026 15.08
Lejte, pijte pri verouku ali v zasebni šoli, če vam dovolijo, v javnih šoli ne boste. Boste morali zdržati, Če imate krizo, ali pa v Idrio na zdravljenje. Preveč smrti je iz naslova alkohola.
Odgovori
-3
5 8
tron3
02. 11. 2026 15.06
Nevladniki pa ne v družbo!!
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+9
10 1
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