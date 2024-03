Nevladniki prepričani v potrditev novele zakona o varstvu okolja

Po besedah direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač se z današnjim glasovanjem poslancev "končuje zgodovinski trenutek groze, ki se je vlekel več desetletij ter sprožil številne bolezni in smrti v eni najlepših dolin v Sloveniji".

Tiskovka Inštituta 8. marec in društva Eko Anhovo

Metka Naglič iz Amnesty International Slovenija je izrazila prepričanje, da v sodobnem svetu nobeno podjetje ne bi smelo poslovati tako, da ogroža človekove pravice. "Na lastnikih podjetij je odgovornost za pravično poslovanje," je dejala.

Podporo predlagani noveli pričakuje tudi Franc Bevčar iz Društva Eko Anhovo in dolina Soče. Poudaril pa je, da njihov boj s tem še ne bo končan. "Vse sile bomo usmerili v to, da naša prelepa soška dolina v prihodnosti ne bo več smetišče Evrope, kjer bi umazana industrija še naprej kovala velike dobičke na račun našega zdravja in naše narave," je napovedal.

Med nasprotniki novele tudi nekateri delavci

Novela, ki so jo nevladniki vložili v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha s 5000 overjenimi podpisi volivcev, med drugim določa, da bo morala vlada za naprave za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo, z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in okolje določiti tako stroge mejne vrednosti, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za sežig (razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti).

Upravljavci naprav za sosežig bodo morali obratovanje naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na strožje mejne vrednosti emisij, uskladiti v štirih letih od njegove pravnomočnosti. Nove zahteve glede monitoringa pa bodo morale biti prvič izpolnjene najpozneje v šestih mesecih od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.