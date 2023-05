Nevladniki začeli kampanjo za čistejši zrak: 'Anhovo vedno znova nasrka'

Nekatera društva, civilne iniciative in nevladne organizacije so začele kampanjo, v okviru katere opozarjajo na nujnost izboljšanja zraka v Anhovem in drugod ter zbirajo podpise podpore zakonskim spremembam, s katerimi bi med drugim izenačili standarde izpustov pri sežigu in sosežigu odpadkov. Salonit Anhovo pa je napovedal ukrepe, ki naj bi omogočili delovanje cementarne v okviru mejnih vrednosti, ki veljajo za sežigalnice, in prinesli zmanjšanje vplivov na okolje.

Zavod Inštitut 8. marec, Društvo Eko Anhovo in Dolina Soče, Civilna iniciativa Danes, Amnesty International Slovenija, PIC, Umanotera, Eko krog in Mladi za podnebno pravičnost so danes zagnali kampanjo Naj Anhovo zadiha, v okviru katere bodo med drugim zbirali podpise za spremembo zakona o varstvu okolja. Predlog novele so danes prinesli v DZ skupaj s pobudo za začetek zbiranja 5000 podpisov v podporo zakonu. Po predlogu bi med drugim izenačili standarde izpustov iz sežiga in iz sosežiga odpadkov, saj da trenutno veljajo bistveno milejše omejitve izpustov strupenih snovi za sosežigalnice kot za sežigalnice. Novela bi uvedla pogostejši monitoring in večjo transparentnost. Podatki bi morali namreč biti sproti objavljeni in javno dostopni.

icon-expand Salonit Anhovo z okolico-5 FOTO: Aljoša Kravanja

Zakonske spremembe bi prinesle tudi okoljsko dajatev na sosežig, ki bi jo morali plačevati onesnaževalci, deležne pa bi je bile občina, v kateri je naprava, in sosednje občine ter država. Poraba bi bila namenska, in sicer po polovico za zmanjševanje količine odpadkov in za prilagajanje na podnebne spremembe. Organizacije med drugim opozarjajo, da so na območju Anhovega ljudi najprej zastrupljali z azbestom, težave so bile z dostopom do čiste pitne vode, sedaj pa da jih zastrupljajo še s sežiganjem odpadkov. "Anhovo vedno znova nasrka – zaradi azbesta, zaradi vode in zaradi smeti, ki so prisotne v zraku. Skupaj smo se odločili, da to presekamo, ker smo prepričani, da ko zaščitimo prebivalce Anhovega, zaščitimo vse in naredimo korak proti družbi, v kakršni želimo živeti," je v izjavi za medije pred DZ v Ljubljani povedala Nika Kovač iz zavoda Inštitut 8. marec. Po vsej državi bodo zbirali podpise podpore predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki so ga danes prinesli v DZ skupaj s pobudo za začetek zbiranja 5000 podpisov v podporo zakonu. Po predlogu bi med drugim izenačili standarde izpustov iz sežiga in iz sosežiga odpadkov. Kot je dejal Gregor Volk iz Inštituta 8. marec, trenutno namreč veljajo bistveno milejše omejitve izpustov strupenih snovi za sosežigalnice kot za sežigalnice. "S tem bomo ljudem končno zagotovili ustavno zagotovljene pravice do čistega, zdravega okolja in do enakosti pred zakonom," je dodal. Novela bi uvedla tudi pogostejši monitoring in večjo transparentnost, saj bi morali biti podatki sproti objavljeni in javno dostopni. "Pred kratkim smo videli primer, kako niti ti tako nizki standardi niso zagotovljeni, kako nekateri že več let niso poročali podatkov," je o primeru Salonita Anhovo (ki po ugotovitvah Agencije RS za okolje ni sporočal enega od parametrov meritev, sam pa pravi, da ga glede na okoljevarstveno dovoljenje ni bil dolžan, bo pa pripravil njegov pregled) dejala Maja Koražija iz Inštituta 8. marec. Zakonske spremembe bi prinesle tudi okoljsko dajatev na sosežig, ki bi jo morali plačevati onesnaževalci, deležne pa bi je bile občina, v kateri je naprava, in sosednje občine ter država. Poraba bi bila namenska, in sicer polovično za zmanjševanje količine odpadkov in za prilagajanje na podnebne spremembe, je dodala Tija Jakič iz istega zavoda.