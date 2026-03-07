Naslovnica
Slovenija

Nevrološka motnja, ki bolnike sili v nenadzorovane tike

Ljubljana, 07. 03. 2026 19.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Tourettov sindrom

Letošnje filmske nagrade Bafta je zaznamoval incident, v katerem je eden od udeležencev sredi prireditve, ko sta nagrado podeljevala temnopolta igralca, zakričal rasistično opazko. Dvorana je obnemela, pozneje se je izkazalo, da ima glasen obiskovalec Tourettov sindrom. Gre za dedno nevrološko motnjo možganov, ki bolnike sili v nenadzorovane motorične in vokalne tike. Svojo zgodbo nam je zaupal 37-letni Gaj Trček, ki ste ga pred 14 leti lahko gledali na odru našega šova X Faktor.

"Na nagradah Bafta je John Davidson zakričal nama z Delroyem Lindom, medtem ko sva na odru predstavljala nagrado ..." se rasistične opazke spominja ameriški igralec, režiser in producent Michael B. Jordan.

"Dejansko je zelo hudo, ker ne moremo razumeti, zakaj moramo v trenutkih, ko je najmanj treba, izreči besedo, ki je najmanj primerna. Najbolj bi jo rad izgovoril in v tistem trenutku pomisliš, če tega ne boš naredil, da boš umrl," pripoveduje Gaj Trček in dodaja, da osebe s Tourettovim sindromom najpogosteje s tiki ne želijo prizadeti nikogar. Že kot otrok je bil živahen in čustven, tiki so se pojavili, ko je bil star približno 8 let.

"Kar naenkrat se spomnim, da sem začel. Prvič so mi šli lasje na živce, sem začel tako delati," nam pokaže Gaj. "Potem je bilo zmeraj več tega, zmeraj več ..." se spominja.

"Gre za bolnike, ki so pravzaprav nemočna žrtev nekega impulza, ko jim v tem trenutku čelni reženj ne more regulirati globokih možganov," pravi Zvezdan Pirtošek iz nevrološke klinike UKCL.

Pri ljudeh brez sindroma čelni reženj namreč umirja impulzivne globoke možgane, ki si želijo akcije. Gaj pokaže tik, ki ga pogosto naredi v avtomobilu in ga zaradi njega vsi pozdravljajo, in doda: "Dostikrat, ko je kamera ali pa adrenalinska situacija, se mi zdi, da ti tiki izzvenijo."

"Zelo pogosto taki bolniki sredi dialoga izrečejo kletvico, socialno neprimerno besedo. Meni se je ničkolikokrat zgodilo, da me je med pogovorom bolnik poslal nekam," pove Pirtošek.

Nekoliko pogosteje se sindrom razvije pri fantih, nevaren postane, ko so bolniki nagnjeni k samopoškodovanju. Gaj je denimo z leti razvil takšne tike, da jih okolica pogosto ne opazi.

"V bistvu palec obračam gor in z nohtom moram zatakniti tam in v bistvu imam vse teniske na tistem delu poškodovane," pove Gaj. Ob tiku, ki ga ima in izgleda, kot da kihne, so mu vsi govorili "na zdravje", pove: "Najbolj mi je šlo na živce, če je rekel na zdravje in sem moral še enkrat to narediti."

Za sindrom obstajajo zdravila, pa tudi globoka možganska stimulacija oziroma operativno zdravljenje z elektrodami. "Pri veliki večini je pa to, da družba tolerantno sprejme, da si malo drugačen. To je pravzaprav rešitev tako za bolnika kakor tudi za družbo," meni Pirtošek.

Gaj pravi, da ima srečo, da ga že vse življenje obkrožajo dobri ljudje. Poleg družine in dekleta ima rad tudi živali. Je trener smučarskih skokov, njegov glas pa lahko slišite v številnih slovenskih risankah. "V bistvu sem s tem tako začel živeti, da sploh ne izpostavljam več tega, normalno funkcioniram v življenju, mislim, da morda zaradi tega še malo bolj," se nasmehne.

Tourettov sindrom tiki motnja možgani vizita

Semafor invazivnosti: izognite se 'tempiranim bombam' na vaših vrtovih

