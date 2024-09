Nevzdržne kolone, jezni vozniki, slabša varnost: zaradi zapore Starega mostu

V Mariboru te dni ne zamujajo le avtobusi, pač pa praktično vsi, ki se želijo pripeljati kamor koli v središče mesta. Nedavno so namreč mestne oblasti zaprle Stari most, kar povzroča nevzdržne kolone, jezi voznike in zmanjšuje prometno varnost. Številni domačini opozarjajo, da so obvozne poti preobremenjene, kar še povečuje prometne zastoje. Kljub temu na občini zatrjujejo, da so trenutne razmere pod nadzorom in da novo ureditev pozdravljajo kolesarji in pešci. Poudarjajo še, da gre za začasno rešitev, ki bo trajala le do 22. septembra. A Mariborčani se bojijo, da ne bo tako.