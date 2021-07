Nevzdržne razmere ob meji – dolge kolone vozil in smeti, ki jih puščajo turisti

"Turiste razumemo, ampak to je preveč," pravijo domačini v Novokračinah in Jelšanah, ki živijo v bližini meje s Hrvaško. Zadnji mesec se vsak konec tedna skozi vasi vijejo dolge kolone vozil, nekateri za seboj puščajo smeti, vasi so zaradi gneče nedostopne. "Vemo, da je to le med sezono, a tako ne moremo živeti," pravijo domačini, ki jih že skrbi, kaj bo na cestah ta konec tedna.

