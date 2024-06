New Limits 2024 predstavlja spektakularno nagradno igro

OGLAS

Z malo sreče seveda! Edinstvena priložnost že čaka vse na Instagram profilu @komotar in ti lahko prinese brutalno vožnjo po Ljubljani – v obliki Lamborghini taksija z ekskluzivnim šoferjem!

New Limits 2024 FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Sodelujte v nagradni igri in se zapeljite s Cirilom v New Limits Lamborghini taksiju Tudi vi lahko sodelujete v nagradni igri in osvojite nepozabno vožnjo s Cirilom Komotarjem v New Limits Lamborghini taksiju. Na Instagramu, kjer nagradna igra poteka, bodo namreč izžrebali tri srečneže – dva izmed sodelujočih v nagradni igri in enega, ki bo kupil vstopnico za New Limits avtomobilski spektakel, ki bo potekal 8. junija 2024 v Logatcu. Kako sodelovati v nagradni igri? Všečkajte profila @newlimits in @komotar na Instagramu, komentirajte objavo o nagradni igri in razširite glas naprej. Nagradna igra, v kateri lahko sodelujete, vas že čaka na Instagramu:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vsekakor pa ne zamudite avtomobilističnega spektakla leta, saj bo tam takšnih lepotcev zares veliko! New Limits je namreč znan po svojem edinstvenem pristopu k avtomobilskemu športu, ponuja izjemne atrakcije, neverjetne nastope in jeklene konjičke, ki vas bodo osupnili. Zgodba New Limits je zgodba brez omejitev! New Limits ni le običajno avtomobilsko srečanje; je tradicija, ki vsako leto postavlja nove mejnike. Naš dogodek združuje adrenalinske vožnje z najbolj ekskluzivnimi super športnimi avtomobili, vključno z znamkami kot so Lamborghini, Porsche, Ferrari in mnoge druge. Lani nas je obiskalo več kot 8.000 ljudi, letos pa pričakujemo, da bo ta številka presegla 10.000! Rezervirajte si soboto, 8. junija 2024! New Limits bo letos potekal 8. junija na poligonu Blagomix v Logatcu, od 10. ure dalje. Ta izjemni dogodek združuje ljubitelje hitrih avtomobilov, jeklenih lepotcev in atraktivnih doživetij, ter ponuja nepozabno izkušnjo za družine in tiste, ki želijo doživeti nekaj resnično posebnega. Za vsakega nekaj: mislili smo popolnoma na vse New Limits je pravi družinski festival, ki ponuja aktivnosti za vse generacije. Najmlajši bodo uživali v napihljivih gradovih in igriščih, medtem ko bodo odrasli lahko občudovali vrhunski avtomobilski šov z možnostjo panoramskih voženj. To ni samo avtomobilistični dogodek – to je pravi družinski dan New Limits ni samo dogodek za vse avtomobilističe navdušence, ampak je tudi dogodek za najmlajše. Poleg šova, si bodo lahko ogledali tudi izjemno predstavo Dunkin Devilsov, igrali različne igre, se pomerili v paintballu na prostem in uživali v izjemni predstavi z Red Bull akrobatskim letalom. Kaj vse si boste lahko med drugim ogledali na dogodku? Kaj vas čaka na poligonu Blagomix Logatec? Največje število super športnih vozil na enem mestu v Sloveniji: Občudujte impresivno zbirko luksuznih vozil, vključno z Lamborghinijem, Porschejem, Ferrarijem, Brabusom in AMG. Prihod vseh generacij Porschejev: Prvič v Sloveniji bodo na ogled postavljene vse generacije Porschejev, od modelov RS do Turbo+GT. Ogled rally dirkalnikov AŠSLO in GM Racing: Pridite si od blizu ogledat prave dirkalnike in začutite dirkaški duh. Car Sound tekmovanje: Tekmovanje avtomobilov za najboljši zvok, kjer se bodo pomerili lastniki avtomobilov z izjemnimi izpušnimi sistemi. Drift in Race Taxi za obiskovalce: Izkusite adrenalin vožnje v driftu ali dirkalnem avtomobilu ob boku izkušenih voznikov. Peterbilt tovornjak s 16L motorjem: Doživite moč in zvok masivnega tovornjaka, ki zagotovo pritegne pozornost. Motociklistični program: Prvič na dogodku, raziskovanje sveta enoslednih vozil s posebnim programom za ljubitelje motociklov. Panoramske vožnje s superšportniki: Uživajte v sovozniški izkušnji superšportnega avtomobila, ki ponuja nepozabne hitrostne užitke. Motocross show: Dinamična predstava motocrossa, ki zagotavlja vzdušje polno adrenalina. Napihljivi gradovi, rodeo bik in paintball na prostem: Odlična zabava za najmlajše in starejše z raznolikimi atrakcijami za vse avanturiste. Paintball na prostem: Prvič na New Limits, paintball igrišče na prostem za vse avanturiste. Atmosferci: Priložnost za srečanje in druženje z brati iz priljubljenega podcasta Atmosferci, ki bodo delili svoje zgodbe in izkušnje.

