New York prizorišče velikega uspeha briških vinarjev

Slovenski vinarji so blesteli na prestižnem dogodku, newyorški izvedbi Great Wines World 2025. Med 55 različnimi vinskimi regijami sodeluje 308 vinarjev in 800 vin. Med vsemi, ki v svetu vin veliko pomenijo, pa kupci, distrubuterji, lastniki restavracij in vinskih trgovin, sta bili tudi briški vinski hiši Marjana Simčiča in Movie ter letos tudi Klet Brda. Odličnost in konsistenca slovenskih vin je Jamesa Sucklinga, prestižnega pisca v vinskem svetu, prepričala, da letos Klet Brda povabi na enega od mednarodno najpomembnejših dogodkov na tem področju.