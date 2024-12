Umor direktorja UnitedHealth: policija objavila posnetke varnostne kamere

Za zdaj še neznani storilec je zgodaj zjutraj pred hotelom Hilton na 6. aveniji nedaleč od Centralnega parka in Rockefellerjevega centra, kjer so se v sredo pripravljali na svečan prižig luči na ogromnem božičnem drevesu, pričakal Briana Thompsona in ga ustrelil v hrbet, nato pa še večkrat, ko je obležal na tleh.