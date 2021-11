Neža in Karmen zaupata partnerju, ki se skupaj z njima pripravlja na premagovanje finančnih izzivov

Poslovna zgodba La popsi

Ko pozno pomladi nastopijo prvi toplejši dnevi, oči vseh, še posebej pa najmlajših, dobesedno zažarijo. Poletni meseci namreč veljajo za obdobje sladkanja in hlajenja s sladoledom, s tem pa podjetju La popsi ponujajo priložnost za rast ter razvoj. Sladoledni izdelki La popsi in drugačnost ter svežina teh so zares do izraza prišli dve leti po pričetku poslovanja, ko je podjetje zmagalo na projektu Štartaj Slovenija 2018. Na podlagi te so si sadni zamrznjeni deserti v obliki vitaminov na palčki uspeli utreti pot do številnih prodajnih polic. Sprva le v trgovinah Interspar, kasneje, v veselje malih in velikih sladkosnedov, tudi v vseh manjših Spar poslovalnicah.

Vendar navkljub postopni rasti količine proizvodov in števila trgovin, v katerih je mogoče kupiti sladoled La popsi, kakovost ostaja na prvem mestu. Ravno ta je podjetje pripeljala na Avstrijski trg. Sladoledne dobrote so na voljo v kar 850 Spar trgovinah v Avstriji, to dejstvo pa je zahtevalo širitev proizvodnje, za izvedbo katere je bil potreben najem dodatnih kapacitet. In ker družba svoje poslovanje širi tudi na druge trge znotraj Evropske unije, bo v prihodnosti zagotovo še potrebovala hitre in prilagojene finančne rešitve, ki ji bodo zagotavljale likvidnost.

Gorenjska banka: zanesljiv partner na poti do uspeha

Pričetek sodelovanja med Gorenjsko banko in družbo La Popsi sega v obdobje po zmagi na Štartaj Slovenija. Podjetje je pri Gorenjski banki sprva odprlo poslovni transakcijski račun in zaprosilo za odobritev limita ter se posluževalo kartičnega poslovanja , medtem ko je v kasnejšem obdobju banka družbo podprla pri dolgoročnem posojilu , potrebnem za nakup službenega vozila, in ji preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotovila likvidnostna sredstva.

Po besedah večinskih lastnic podjetja, Neže Mlakar in Karmen Meze, sta bila pri izbiri banke odločilna »osebni pristop in iskreno zanimanje za reševanje težav. Enakovredne temu so tudi odzivnost in natančnost ter prilagodljivost Gorenjske banke. Vse našteto je izrednega pomena in nas je pripeljalo tako do povečanja obsega prihodkov kot priložnosti za vlaganje v razvoj novih proizvodov, zdaj že prisotnih na trgu.«

Poslovni izzivi številnih mikro podjetij

Financiranje obratnega kapitala je družbi omogočilo dobavo večjih količin surovin in širšega obsega proizvodnih kapacitet, ob tem pa ne gre spregledati niti možnosti za uvedbo novih prodajnih programov ter prodor na tuje trge. Vendar poslovanje podjetja La popsi, kot poslovanje marsikaterega drugega mikro podjetja, tako lastnikom družbe kot banki povzroča nemalo skrbi. Za največji izziv zagotovo šteje sezonsko poslovanje. Zaradi tega in številnih drugih razlogov je toliko pomembneje, da banka strankam resnično prisluhne ter pripravi prilagojeno ponudbo, upoštevajoč vse dejavnike, ki vplivajo na način poslovanja.

Prednosti finančnih rešitev Gorenjske banke

V Gorenjski banki stavimo na osebno obravnavo. Zato je uspešnost podjetja La popsi, ki je v zadnjih letih v nadaljnji razvoj poslovanja vložilo nezanemarljiva sredstva in posledično obseg svojih prihodkov dodobra povečalo, rezultat uspešnega sodelovanja med tem ter Gorenjsko banko. Pri iskanju finančnih rešitev smo upoštevali tako omejitve, ki jih prinaša sezonsko poslovanje, kot uspešnost sladolednih proizvodov, prisotnih na domačem in tujem trgu. Dobro poznavanje okoliščin delovanja in potreb podjetja je namreč ključno ter v primeru Gorenjske banke predstavlja izhodišče za pripravo prilagojene finančne ponudbe.

»Kot vsako podjetje, se tudi v La popsi soočamo s številnimi izzivi, vendar se ob pomoči Gorenjske banke na vse njih dobro pripravimo. Zavedanje o tem, da se ob podpisu vsake nove pogodbe s kupci lahko obrnemo na Gorenjsko banko, zmanjšuje stres in omogoča širitev na tuje trge, poleg tega pa je celoten postopek tudi enostavnejši ter hitrejši, kar je izredno dragoceno.«

Neža Mlakar in Karmen Meze, La popsi d.o.o.

V kolikor tudi sami razmišljate o možnih finančnih rešitvah, s pomočjo katerih bi razvili nove poslovne zamisli ali razširili stare, nas kontaktirajte. Radi vam bomo prisluhnili in skupaj z vami izdelali najustreznejšo finančno strategijo, s pomočjo katere boste sebi ter svojemu podjetju zagotovili podjetniško rast.





Naročnik oglasa je Gorenjska banka.