Nezadovoljni poštarji: 'Ne denar, najpomembnejša je varnost'

Saga med Pošto in poštarji iz leta 2017 se nadaljuje. Še vedno je poštarjev premalo, tisti, ki pa ostajajo, so preobremenjeni, so jasni zaposleni. Po neuspešnih pogajanjih s poslovodstvom, ki jim je sicer pred dvema letoma zvišalo plače in tudi tokrat ponudilo dvig povračila stroškov prevoza na delo, regresa in delovne uspešnosti poštarji pravijo: "Tokrat ni najpomembnejši denar, temveč zdravje in varnost zaposlenih".