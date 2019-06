Nezadovoljni potniki: že 134 prijav zoper Adrio

Težave Adrie najbolj občutijo prav njihovi potniki, ki imajo iz dneva v dan manj potrpljenja. Agencija za civilno letalstvo je letos prejela že 134 prijav zopet Adrio, največ prav zaradi zamud in odpovedi letov. Potniki se lahko obrnejo tudi na Zvezo potrošnikov Slovenije in Agencijo za civilno letalstvo.

Ogorčeni potniki, ki potujejo z Adrio, se na družbenih omrežjih pritožujejo zaradi odpovedi, pa tudi zaradi večurnih zamud letov. Podjetje sicer z Brnika leti na 16 destinacij, po podatkih Fraporta pa opravi približno 52 odstotkov vseh letov – če jih ne odpove ali združi. Na Adrio smo naslovili vprašanja, koliko letov so letos odpovedali, združili, koliko ur niso leteli, pa bi morali in koliko pritožb so dobili. Ter seveda – koliko odškodnin so izplačali. Priznavajo, da so imeli lani povečano število zahtevkov, ki da jih skušajo obravnavati čim bolj tekoče, tudi izplačila odškodnin. Vse že odobrene odškodnine bodo poravnane v najkrajšem času, še zatrjujejo. Podatke o prekrških ima Agencija za civilno letalstvo – število letalskih operacij se povečuje, več je potnikov, več pa je tudi prijav. Zoper Adrio so letos dobili 134 prijav, največ, kar 74, zaradi odpovedi letov, 56 zaradi zamud in štiri zaradi zavrnitve vkrcanja.

Največ globe zaradi nepravilnosti je lani morala plačati prav Adria, nekaj čez 35 tisočakov. FOTO: iStock

Vsi letalski prevozniki so lani po podatkih Dnevnikaplačali za nekaj več kot 40 tisoč evrov glob, in sicer prav zaradi nepravilnosti, kot so odpovedi letov in zamude. Največjo vsoto, in sicer dobrih 35 tisočakov, je plačala prav Adria. Zaradi nepravilnosti, ki se pojavljajo, se potniki obračajo tudi na zvezo potrošnikov. Pomembno je predvsem, da poznajo svoje pravice. Na pritožbo mora letalski prevoznik odgovoriti v šestih tednih, sicer se lahko potniki obrnejo na Agencijo za civilno letalstvo, pa tudi na Evropski potrošniški center. Niso nezadovoljni le potniki Petrol, ki letalski družbi dobavlja kerozin, odgovarja, da so podatki o poslovnem sodelovanju zaupni, da pa so pozorni na plačilno sposobnost kupcev in da so tveganja družbe ustrezno zavarovana.

Največ pritožb zoper Adrio imajo potniki zaradi zamud in odpovedi letov. FOTO: POP TV