Nezadovoljni sindikati: 'Vlada se iz nas norčuje in ravna neodgovorno'

"Želimo modernizirati celotno našo kolektivno pogodbo za ureditev razmer, za ureditev nagrajevanja, za ureditev možnosti privabljanja zdravnikov na deficitarna mesta in tako naprej. In tukaj absolutno ni samo plačilo," dodaja dr. med. Vasja Kašnik . Protipredloge, ki jih v Fidesu, kot pravijo, čakajo že dva tedna, naj bi vlada predstavila šele na jutrišnjih pogajanjih za sindikate v zdravstvu, vendar Fidesa tja ne bo, saj vabila niso dobili.

V večini javnih zavodov so stavkovni odbori že formirani, po današnjem sestanku sporoča Fides. Dodajajo tudi, da vlada ravna neodgovorno, saj ve, da so zdravniki pod velikim etičnim pritiskom, a jih kljub temu sili v stisko. "Vse težje je dobiti človeka, ki bo začel polno delati v družinski ambulanti in da bo poleg tega še dežural, izvajal urgentno službo z začetnim 31. razredom," razlaga dr. med. Nika Ahačič Srednik .

Ostali sindikati se medtem jezijo na vlado, češ da je minuli teden v dogovor, ki so ga na krovnih pogajanjih parafirali vrinila odpravo plačnega stropa za zdravnike. Ta je bil do zdaj pri 57. plačnem razredu, kjer je obstalo okoli 2500 zdravnikov, po odpravi pa bodo lahko napredovali vse do najvišjega 65. razreda, ki je trenutno rezerviran za predsednika vlade, republike in državnega zbora."Če bi nekdo hotel priti iz 57. v 65. plačni razred po zdajšnjem sistemu, bi rabil 22 let. Mladi zdravniki ne bi pridobili nič, torej en plačni razred, to je manever," pojasnjuje predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin.

Nezadovoljni pa so tudi sindikati, ki so že prejeli protipredlog vlade. "V enem delu gre za tisti že dogovorjeni krovni dvig za en plačni razred, potem je pa peščica delovnih mest, 10 odstotkov od tistih, ki bi se morali dvigniti je za dva plačna razreda," pravi Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Kar niti približno ne odpravlja novembra lani ustvarjenih nesorazmerij.