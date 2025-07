Nezadovoljni sobodajalci: Ne pristajamo na vlogo poskusnih zajčkov

Sobodajalci so znova opozorili, da je predlog novele Zakona o gostinstvu, ki ureja kratkoročno oddajanje nepremičnin in mu je odbor DZ že pritrdil, za njih nesprejemljiv. "Ne moremo sprejeti vloge grešnih kozlov v stanovanjski problematiki in ne pristajamo na vlogo poskusnih zajčkov," je dejala predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman.

Sobodajalstvo je, kot je dejala na današnji novinarski konferenci, že danes zelo regulirano. Najnovejše rešitve vlade na tem področju pa odpirajo številne pomisleke, prinašajo pasti, negativne posledice in puščajo množico odprtih vprašanj. Mnenje o tem sta tudi danes znova delila predstavnik Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov Uroš Buda in predsednik Združenja lastnikov nepremičnin Edo Pirkmajer. V predlogu zakona se določa, da bo kriterije za določitev občin s splošno časovno omejitvijo oddajanja določila vlada, pri tem pa bo upoštevala analizo o nedostopnosti stanovanj in obseg oddajanja v kratkotrajni najem. Seznam bo veljal dve leti. Te občine bodo lahko po opravljeni analizi omejitev spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Predlog prinaša težave podjetnikom sobodajalcem v dvo- in večstanovanjskih stavbah, ki morajo pridobiti soglasje drugih etažnih lastnikov. FOTO: Dreamstime icon-expand

Vlada bo seznam občin določila z uredbo, kar je ustavno sporno. "Nesorazmerni posegi v ustavne upravi pravice bodo uvedeni naknadno prek uredbe po neznanih kriterijih in brez glasovanja v parlamentu," je opozoril Buda. Ohlapno oblikovanje kriterijev bo veljalo tudi za občine. Zakon ob tem ne določa prehodnega obdobja za trenutne sobodajalce. Problematična je časovnica uveljavitve zakonskih določb, saj ni prehodnega obdobja za trenutne sobodajalce. Vlada bo do konca januarja tekočega leta določila kriterije za seznam občin, ki bo oblikovan do konca aprila, občine pa bodo imele do konca oktobra čas, da določijo odstopanja. V občinah lahko pride do pomanjkanje nastanitvene ponudbe v določenih mesecih oz. v nizki sezoni. Poleg tega ponudniki, ki bodo v negotovosti do konca oktobra, ne bodo mogli načrtovati, ne investirati in ne sprejemati rezervacij za prihodnje leto, sta opozorila.

"Razmere je treba popraviti, a ne s tem zakonom"

Predlog prinaša težave podjetnikom sobodajalcem v dvo- in večstanovanjskih stavbah, ki morajo pridobiti soglasje drugih etažnih lastnikov, preden bo znano, ali in koliko bodo lahko sploh kratkoročno oddajali. Težavo bo predstavljalo tudi izvajanje posameznih določb, saj bodo podjetniki in sobodajalci postavljeni pred neizvedljive pogoje, je dejal Buda.

"Zakon bo vplival na 40.000 državljanov," trdijo sobodajalci. FOTO: Shutterstock icon-expand