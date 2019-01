Do dodatka za povečan obsega dela upravičenih le 1300 vojakov

Dodatek je zaukazal prejšnji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder , ukaz pa je začel veljati 1. julija lansko leto. Kot so tedaj pojasnili v Slovenski vojski, je ta kadrovsko podhranjena, obseg nalog pripadnikov vojske pa se ni spremenil, zato naj bi bili upravičeni do dodatnega izplačila.

V sindikatih s področja vojske in obrambe opozarjajo, da je zaradi ukaza, izdanega pred dvema tednoma, večina vojakov ostala brez 19-odstotnega dodatka k plačam. Gre za dodatek za povečan obseg dela in delovnih obremenitev, ki od 1. januarja pripada še 1300 vojakom. Na ministrstvu sicer že pripravljajo celovit nabor ukrepov za izboljšanje položaja vojakov.

Novembra se število prejemnikov dodatka zmanjša na 5000 zaposlenih

Z novembrom lani se je število prejemnikov dodatka zmanjšalo na približno 5000 od 6700 zaposlenih, s čimer je Geder sledil priporočilu notranje revizijske službe. V Slovenski vojski so pojasnili, da bodo do povečanja plač upravičeni pripadniki, ki so razporejeni na formacijske dolžnosti v enotah, ki so predvidene za uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo zavezništva in drugimi mednarodnimi pogodbami, pripadniki v enotah, ki imajo status odzivnih sil, in pripadniki pri izvajanju drugih neodložljivih vojaških nalog.

Z novim ukazom se je število prejemnikov zmanjšalo na 1300

Z novim ukazom načelnice generalštaba Alenke Ermencpa se je število prejemnikov dodatka zmanjšalo na približno 1300. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj je v četrtek v oddaji Odmevina Televiziji Slovenija pojasnil, da bonus velja za vse tiste pripadnike Slovenske vojske, ki so del tako imenovanih odzivnih sil.

Z zadnjih ukazom se je stanje tako vrnilo na tisto, ki je veljalo pred julijem 2018, ko je začel veljati Gederjev ukaz, je povedal.

"Funkcija tega dodatka je, da se nagradi tiste pripadnike, ki so del tako imenovanih odzivnih sil in so v višji stopnji pripravljenosti," je poudaril Grošelj. Potrdil je, da se je zaradi ukaza seznam upravičencev do dodatka bistveno zmanjšal.

Zatrdil je še, da so že oblikovali posebno delovno skupino, ki pripravlja celovit nabor ukrepov za izboljšanje položaja vojakov, med temi ukrepi bo tudi izboljšanje materialnega položaja. "Gre za začetek procesa. Ne moremo pa pričakovati, da bo vlada v treh mesecih po prevzemu mandata rešila probleme, ki so se kopičili zadnjih 10 let in s katerimi se v tem obdobju pravzaprav nihče ni resno ukvarjal," je poudaril.

Sindikati: zaradi podhranjenosti je vsak pripadnik SV upravičen do dodatka

Vendar pa v Sindikatu vojakov Slovenije in v Sindikatu ministrstva za obrambo s takšnimi pojasnili niso zadovoljni. Predsednik SMO Darko Milenkovič je v Odmevih državnemu sekretarju odvrnil, da je v tem trenutku zaradi podhranjenosti Slovenske vojske vsak njen pripadnik preobremenjen z delom in zato tudi upravičen do dodatka.