Zasegli nezakonito slovensko pošiljko odpadnega tekstila za Tunizijo

Iz Slovenije so v operaciji sodelovali Inšpektorat RS za okolje in prostor - inšpekcija za okolje, Finančna uprava RS (Furs) in policija, ki so izvedli 12 skupnih akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Pet nadzorov so izvedli v Luki Koper, po enega pa na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Fernetiči, na počivališču Lormanje ter na avtocestnih kontrolnih točkah Kompolje, Dolinsko in Log Brezovica, so danes sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Nadzorni organi so opravili tudi več fizičnih pregledov tovornih vozil, ki niso bila označena s tablo "A" za čezmejno pošiljanje odpadkov, ter vozil, ki so odpadke prevažala znotraj Slovenije. Predstavniki Fursa in policije so izvajali tudi druge nadzore iz svojih pristojnosti. Inšpektorji za okolje so med operacijo opravili še štiri inšpekcijske preglede v podjetjih, so pojasnili v sporočilu za javnost.

V okviru skupnih akcij je bila odkrita ena nezakonita pošiljka odpadkov, in sicer je šlo za dva zabojnika odpadnega tekstila iz Slovenije, ki sta bila prek Luke Koper namenjena v Tunizijo. Inšpekcijski postopek je v teku.

Med nadzori so bile ugotovljene tudi druge nepravilnosti, predvsem neoznačenost tovornih vozil s tablo "A" in pomanjkljivo izpolnjena dokumentacija. Nadzorni organi so zaradi ugotovljenih nepravilnosti uvedli prekrškovne postopke oziroma izrekli opozorila.

Carinske uprave so sicer v okviru operacije poročale o skupno 226 zasegih. Od tega je bilo 136 zasegov odpadkov, 35 zasegov snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in 55 zasegov drugih snovi.

Med nezakonitimi pošiljkami odpadkov je bilo največ zasegov odpadne plastike, 32, sledili so odpadna električna in elektronska oprema s 24 zasegi, odpadne kovine z 12, odpadna guma z 11 ter odpadni tekstil z 10 zasegi. Pri snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, je bilo največ, 24, zasegov fluoriranih ogljikovodikov - plinov HFC, ki se uporabljajo kot hladilna sredstva v hladilnih sistemih.

Operacijo, ki je bila prvič izvedena leta 2009, je med 15. junijem in 31. julijem organizirala Svetovna carinska organizacija. Ta je povezala delovanje carinskih služb in drugih pristojnih nadzornih organov pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitih čezmejnih pošiljk.

V letošnji operaciji je sodelovalo 113 carinskih uprav ter več mednarodnih organizacij, med njimi tudi Europol, Interpol ter Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava Impel.

Kot so navedli na inšpektoratu, se bodo skupni nadzori pošiljk odpadkov nadaljevali tudi v prihodnje.

Nadzor čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov sicer ureja Baselska konvencija, nadzor snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in drugih plinov pa poteka v skladu z Montrealskim protokolom o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč. Operacija je namenjena tudi odkrivanju nezakonitih povezav med deležniki na globalni ravni ter prepoznavanju in preprečevanju nezakonitih ravnanj, ki ogrožajo integriteto zakonitega ravnanja.