Kosovske državljanke po akcijskih cenah opravljale nezakonite estetske posege

Zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc je poudarila, da je inšpektorat na podlagi anonimne prijave dobil od sodišča odredbo za hišne preiskave. Kršiteljica je ponujala tretmaje z botoksom na območju Maribora, začela je že lani. Dejavnost je opravljala brez dovoljenja, zato je dobila globo v višini 1250 evrov.

Zaseženih je bilo 133 ampul, polnil, botoksa, zdravil za topljenje maščob. Vsi izdelki sodijo med zdravila in ob nepravilni uporabi lahko predstavljajo visoko tveganje za zdravje, še poudarja inšpektorica. Nepravilna uporaba lahko povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože, pojav izboklin ali trajno otekanje, je dejala. "Najbolj nevarni stranski učinki lahko povzročijo delno ali popolno slepoto ter zapore v venah ali arterijah in posledično odmiranje kože," je poudarila. Zato inšpektorat opozarja, da zdravstvene storitve lahko izvajajo le zdravniki z veljavno licenco in v prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje.

Direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat je dejal, da so ugotovili, da je kosovska državljanka brez ustrezne registracije opravljala zdravstveno dejavnost, na črno pa je zaposlovala tudi druge državljane Kosova. Zaznali so več kršitev: nedovoljeno oglaševanje, delo na črno in zaposlovanje na črno. Vsi so dobili plačilne naloge zaradi različnih prekrškov v višini 2500 evrov, odvzeli so jim tudi predmete. Odvzeta jim je bila tudi premoženjska korist v višini 600 evrov in odvzeti predmeti, ki so služili prekrškom.

Mariborski policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo v enem od stanovanj na območju Maribora, je povedal vodja sektorja uniformirane policije PU Maribor Aleš Hanžekovič. Tam so ugotovili, da so nedovoljene zdravstvene storitve opravljale tri državljanke Kosova, zasegli so tudi več predmetov. Eno od njih so privedli na zaslišanje pred okrajno sodišče v Mariboru, izrečena ji je bila globa. Oglobili pa so jo tudi za 800 evrov, ker je kršila Zakon o tujcih in ni imela dovoljenja za prebivanje, prav tako pa ji je bila izdana odločba o prostovoljni vrnitvi. Tudi drugi tujki je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o tujcih in izdana odločba o prostovoljni vrnitvi. Tretji pa je bila izrečena globa v višini 2000 evrov zaradi kršenja določil 146. člena Zakona o tujcih, saj je ostalima dvema pomagala, da sta nezakonito prebivali na območju RS.