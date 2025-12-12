Svetli način
Slovenija

Kosovske državljanke po akcijskih cenah opravljale nezakonite estetske posege

Maribor, 12. 12. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 6 minutami

Policija, finančna uprava in zdravstveni inšpektorat so razkrili skupno akcijo glede nezakonitih estetskih posegov v Mariboru. Tri državljanke Kosova so brez dovoljenja izvajale tretmaje z botoksom, s čimer so ogrozile zdravje strank. Zaseženi so bili tudi predmeti, kršiteljicam pa so bile izrečene globe.

Andreja Mojškrc in Aleš Hanžekovič na tiskovni konferenci
Andreja Mojškrc in Aleš Hanžekovič na tiskovni konferenci FOTO: POP TV

Zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc je poudarila, da je inšpektorat na podlagi anonimne prijave dobil od sodišča odredbo za hišne preiskave. Kršiteljica je ponujala tretmaje z botoksom na območju Maribora, začela je že lani. Dejavnost je opravljala brez dovoljenja, zato je dobila globo v višini 1250 evrov.

Zaseženih je bilo 133 ampul, polnil, botoksa, zdravil za topljenje maščob. Vsi izdelki sodijo med zdravila in ob nepravilni uporabi lahko predstavljajo visoko tveganje za zdravje, še poudarja inšpektorica. Nepravilna uporaba lahko povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože, pojav izboklin ali trajno otekanje, je dejala. "Najbolj nevarni stranski učinki lahko povzročijo delno ali popolno slepoto ter zapore v venah ali arterijah in posledično odmiranje kože," je poudarila. Zato inšpektorat opozarja, da zdravstvene storitve lahko izvajajo le zdravniki z veljavno licenco in v prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje.

Direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat je dejal, da so ugotovili, da je kosovska državljanka brez ustrezne registracije opravljala zdravstveno dejavnost, na črno pa je zaposlovala tudi druge državljane Kosova. Zaznali so več kršitev: nedovoljeno oglaševanje, delo na črno in zaposlovanje na črno. Vsi so dobili plačilne naloge zaradi različnih prekrškov v višini 2500 evrov, odvzeli so jim tudi predmete. Odvzeta jim je bila tudi premoženjska korist v višini 600 evrov in odvzeti predmeti, ki so služili prekrškom. 

Mariborski policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo v enem od stanovanj na območju Maribora, je povedal vodja sektorja uniformirane policije PU Maribor Aleš Hanžekovič. Tam so ugotovili, da so nedovoljene zdravstvene storitve opravljale tri državljanke Kosova, zasegli so tudi več predmetov. Eno od njih so privedli na zaslišanje pred okrajno sodišče v Mariboru, izrečena ji je bila globa. Oglobili pa so jo tudi za 800 evrov, ker je kršila Zakon o tujcih in ni imela dovoljenja za prebivanje, prav tako pa ji je bila izdana odločba o prostovoljni vrnitvi. Tudi drugi tujki je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o tujcih in izdana odločba o prostovoljni vrnitvi. Tretji pa je bila izrečena globa v višini 2000 evrov zaradi kršenja določil 146. člena Zakona o tujcih, saj je ostalima dvema pomagala, da sta nezakonito prebivali na območju RS.

GAYPROPAGANDA
12. 12. 2025 13.30
"Zaseženi so bili tudi predmeti, kršiteljicam pa so bile izrečene globe."........................globe? Zapor zaradi ogrožanja zdravja ljudi!
E.Nigma
12. 12. 2025 13.27
+1
Božički so se spustili s strehe Doma Danice Vogrinec v MB in razveselili stanovalce.
Firedancer
12. 12. 2025 13.27
+2
Še socialno podporo naj vrnejo za nazaj... A v naši politiki res ni nikogar sposobnega, ki bi končno naredil red v državi?
300 let do specialista
12. 12. 2025 13.26
+2
A to so se učile v rumeni hiši?
jedupančpil
12. 12. 2025 13.25
+1
ni hršega kot napimoane ustnice,, bi reku holob
Eos_5
12. 12. 2025 13.24
+4
Kdo bi drug.
Borka76
12. 12. 2025 13.21
+9
A izgnat iz Slovenije in prepoved vstopa v državo pa ne gre? 🤔
Artechh
12. 12. 2025 13.30
Vsem
Albert Konečnik
12. 12. 2025 13.21
+6
Če v buči ni pameti, pač lahko prevaranti dobro služijo. Več je takih primerov, bolj so ljudje (še posebej ženske, ki bi za "lepoto" naredile marsikaj) naivni. Niso pa toliko pametni(e), da bi razumeli(e), da lepota izhaja od znotraj. Iznakaženi ksihti pa itak nobenemu niso všeč.
bb5a
12. 12. 2025 13.21
+7
Kazen: deportacija in prepoved vstopa v Slovenijo do konca življenja.
r h
12. 12. 2025 13.21
+5
1250 evrov iz Kosova dobi finančne kazni za eno leto dela na črno in gospodarskega kriminala. Kot prvo zneskih, ki so jih zaslužili bodo to počeli dalje, morda ne osebno dotični ampak nekdo bližnji. Kot drugo, potrebno je postaviti mejo do katerega prekrška še pogledamo skozi prste in kje jih nagnat iz Slovenije. podjetja, ki pa delamo pošteno pa nas z davki pošteno tudi ubijate.
Justice4all
12. 12. 2025 13.20
+1
A kaj češ,to je bolj donosno od sladoleda...tudi albanci se prilagajajo povpraševanju....
carpinus
12. 12. 2025 13.19
+5
a nebi vi to steral v rodno domovino...
štajerc65
12. 12. 2025 13.18
+4
Ogroženo zdravje, izdajo pa plačilne naloge za delo na črno?
JOSEPH HAYDN
12. 12. 2025 13.17
+7
Odličen doprinos družbi s strani tujcev
čevapgpt
12. 12. 2025 13.06
+6
tudi v Kršek se dogajajo nezakoniti posegi, v eni največjih privatnih klinik v tistem koncu.
Artechh
12. 12. 2025 13.02
+8
in take zenske imajo povedat toliko da moski niso moski, al so pozensceni, ... same razvaline da se morajo spikat da lahk zivijo
proofreader
12. 12. 2025 13.02
+8
Kako lahko tu inšpektorat dobi nalog za hišno preiskavo, Golobovi prijatelji pa nemoteno opravljajo čudne rabote?
ALEX0000
12. 12. 2025 12.57
+10
pri 30 so vse že napihnjene v obraz, potem se pa čudijo zakaj gredo moški drugam
