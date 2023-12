'Policija vse bolj predrzne tihotapce na avtocesti ustavlja s posebnimi sredstvi'

Policija je do konca novembra letos obravnavala 55.230 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je lani v enakem obdobju teh bilo skoraj pol manj oziroma 30.141. Največ je še naprej državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh, ki so nezakonito prestopili mejo, tem sledijo državljani Maroka in Pakistana. Ob tem Policija opaža, da so tihotapci vse bolj predrzni.

Bojan Tomc, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto, je povedal, da so na območju PU Novo mesto letos prejeli več kot 40.000 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo, lani je bilo takih okoli oseb 9000. "Od uvedbe kontrole 21. oktobra smo na mejnih prehodih zavrnili vstop 116 osebam, 1036 oseb pa ob tem na mejnem prehodu ni izpolnjevalo pogojev za vstop in so zaprosile za zaščito." Ob tem so letos na PU Novo mesto obravnavali 288 oseb, ki so pomagale tujcem pri nezakonitem prehodu meje. "Tihotapci so bili največkrat državljani Ukrajine, Romunije, Moldavije, Srbije in Hrvaške, obravnavali smo tudi šest Slovencev." Pri tem policisti opažajo, da so tihotapci vse bolj predrzni, ne upoštevajo ukazov Policije, predrzno vozijo po avtocestah, prehitevajo po odstavnem pasu in to kljub temu, da so s strani Policije ustrezno ustavljeni, je povedal Tomc. Policija je ob tem že večkrat uporabila tudi posebna sredstva za ustavljanje vozil. Ob tem ostale udeležence v promet pozivajo, naj v primeru, da se znajdejo v taki situaciji, upoštevajo znake policistov. Ko Policija pri tihotapcih zazna sum, da je bilo strojeno kaznivo dejanje, sproži predkazenski postopek in domnevnemu tihotapcu odvzame prostost. Če gre za tujca, ga privedejo pred sodnika, ki po navadi odredi pripor, sledi kazenski postopek. Večina tihotapcev sicer uporablja mejne prehode, ki so namenjeni le za lokalne prebivalce. Policija tudi tam opravlja občasno kontrolo. Največ nedovoljenih prehodov Policija sicer obravnava v poletnih mesecih, rekord je po besedah Tomca 445 v enem dnevu, sledilo je nekaj dni s po 300 oseb. "Te številke so sedaj bistveno nižje, tudi zaradi hladnejšega vremena," je pojasnil Tomc. Do 10. januarja na meji pričakujejo povečan promet Policija sicer za praznike pričakujejo povečan promet na meji, a zastojev pri izstopu iz države ne pričakujejo, saj mejna kontrola izvajala drugačno kontrolo kot pred vstopom Hrvaške v schengen. Kontrolirajo le vozila, ki v državo vstopajo, pri tem pa kontrolo izvajajo ciljno in ob oceni, da je vozilo sumljivo. Da za praznike ne bi prihajalo do zastojev, bodo poskrbeli tudi z dodatnim kadrom, je napovedal Tomc. Razmere naj bi se nato normalizirale do 10. januarja, ko pričakujejo glavnino prehodov.

Statistika nezakonitih prehodov Do konca novembra so na območju novomeške policijske uprave zabeležili več kot 78 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (43.167), medtem ko so jih na območju koprske uprave obravnavali dobrih 15 odstotkov (8478). Veliko višje kot lani je bilo v tem času tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj so jih v enajstih mesecih zabeležili 53.526, v enakem obdobju leta 2022 pa so jih evidentirali 26.818. Daleč največ je bilo državljanov Afganistana, precej prosilcev pa je tudi iz Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije.

icon-expand Večino obravnavanih nezakonitih prehodov meje so obravnavali na območju PU Novo mesto. FOTO: Aljoša Kravanja