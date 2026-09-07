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Nezakonito odloženi odpadki v Gospiću onesnažili podtalnico

Gospić, 07. 09. 2026 14.13 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Odpadki v Liki

Nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiću je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko, je potrdilo poročilo Inštituta Josipa Juraja Strossmayerja, ki ga je objavil hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Državljani medtem terjajo takojšnjo sanacijo območja in kazensko odgovornost vpletenih.

Strokovnjaki z inštituta so vodo testirali na treh lokacijah okoli nezakonitega odlagališča - gorvodno, neposredno ob odpadkih in dolvodno. Rezultati so po poročanju portala Index.hr pokazali ogromno razliko - voda, ki teče proti lokaciji, je skoraj čista, medtem ko so v vodi pod samim odlagališčem potrdili 89 odstotkov vse najdene plastike.

Na lokaciji dolvodno od odlagališča so izmerili 737 mikrogramov polistirena (stiropora) na liter, kar je v naravni nepredstavljivo visoka koncentracija. Takšna plastika v čisti podtalnici sploh ne bi smela biti prisotna, na tej lokaciji pa ne le da so jo potrdili v ogromnih količinah, ampak jo deževje odnaša naravnost skozi liški kras, še poroča portal.

Odpadki v Liki
Odpadki v Liki
FOTO: Bobo Pixsell

Spektroskopska analiza je pokazala, da v podzemlju ni le zdrobljen stiropor, temveč tudi polietilen, iz katerega so izdelane vrečke in folije, polipropilen, PET-embalaža, pa tudi politetrafluoroetilen (PTFE).

PTFE je bolj znan kot teflon, spojina iz družine perfluoriranih spojin (PFAS), tako imenovanih večnih kemikalij, ki se v naravi skoraj nikoli ne razgradijo in na nevarnost katerih so od razkritja odlagališča strokovnjaki in protestniki še posebej opozarjali.

Poleg tega so na inštitutu Josipa Juraja Strossmayerja analizirali delce velikosti do petih mikrometrov, kar pomeni, da gre za mikroplastiko, ki je nevidna s prostim očesom. Ker je specifična gostota te plastike skoraj enaka gostoti vode, se ti delci ne usedejo na dno, temveč jih podtalnica brez upora prenaša skozi kraške razpoke.

V samem dokumentu strokovnjaki izrecno omenjajo reko Liko kot pripadajoče vodno telo tega podzemnega bazena, kar potrjuje neposredno nevarnost, da onesnaženje iz Gospića konča v glavnem toku reke Like skozi podzemne kraške kanale.

Po letih opozoril prebivalcev in okoljskih organizacij so organi pregona februarja letos začeli preiskovati podjetnika Josipa Šinceka in njegovo podjetje Tipos Resurs. Preiskava je pokazala, da so odpadke v Liko iz Italije in Slovenije dovažali pod krinko surovin za domnevno proizvodnjo gradbenih blokov, ki so bili nato nenadzorovano zakopani in puščeni na prostem na občutljivem kraškem območju. Gre za približno 37.000 ton odpadkov.

Mreža se je kmalu razširila na lokalne institucije, pod preiskavo pa je končal tudi višji županijski svetovalec za varstvo okolja Jerko Kostelac, dolgoletni uslužbenec HDZ, odgovoren za izdajanje kontroverznih okoljskih dovoljenj. Sumijo ga, da je podjetju Tipos Resurs omogočil pridobitev dovoljenj tudi po tem, ko je inšpekcija ugotovila nepravilnosti, pri čemer je ponarejal uradne zapisnike o inšpekcijskih pregledih na lokacijah, ki so bile že zasute s tisoči ton nepravilno odloženih smeti.

Afera je na Hrvaškem zatresla politični parket, vrhunec je bil v soboto, ko se je v Zagrebu zbralo več deset tisoč ljudi na protestu "Shod za Liko, shod za Hrvaško". Protestniki z vseh koncev države so zahtevali takojšnjo sanacijo območja in kazensko odgovornost vseh vpletenih.

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Hrvaški premier Andrej Plenković je minulo sredo v Gospiću predstavil konkretne korake pri sanaciji, pri kateri naj bi po pisanju hrvaškega časnika 24sata sodelovalo podjetje Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine iz Zagreba. Gre za hrvaško podružnico slovenskega Kostaka iz Krškega, za katerega so slovenski inšpektorji ugotovili, da je v svojem Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad nezakonito zakopaval komunalne odpadke.

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