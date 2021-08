Nezakonito odloženo komunalno blato v Vodulah dokončno sanirano

Kot so pojasnili na inšpektoratu, je ogled območja pokazal, da je bil material z zemljišča odstranjen, območje pa je poravnano z ilovico. Inšpektorica je ugotovila, da so material postrgali iz grape, skozi katero teče potoček, vidno je stekanje zalednih vod proti močvirju na dnu grape, tudi v močvirju pa je videti sledi odstranitve blata.

V okolici so ostala posamezna posekana drevesa, ki jih je izvajalec odstranil, da je lahko izvedel odstranitev blata. Predstavnika VGP Drava in izvajalca sta še natančneje pregledala močvirje in ugotovila, da je blato v celoti odstranjeno do osnovne zemljine, so dodali.

Zavezanec je ob tem z dokumenti tehtanja dokazal, da je ves odstranjen material iz Vodul odpeljal v oskrbo krškemu podjetju Kostak, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo tovrstnega odpadka, s čimer je zagotovil zakonito ravnanje z odpadkom.

Na inšpektoratu po opravljenem nadzoru zagotavljajo, da nezakonito odloženega blata iz čistilnih naprav na Ptuju in v Rogaški Slatini ni več na lokaciji v Vodulah, s tem pa je območje dokončno sanirano.