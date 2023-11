Nezakonito odložili 150.000 kubičnih metrov odpadkov, sanacija končno stekla

Prav sanacija območja v Bukovžlaku je trenutno glavna prioriteta države pri urejanju v preteklosti onesnaženih območij po državi, so povedali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Kot so še pojasnili, je ureditev območja potrebna zaradi odloženih odpadkov, ki so jih tam nezakonito odmetavali v daljšem obdobju, intenzivneje pa v letih 2000 do 2009, ko so potekala gradbena dela na območju Tehnopolisa in trgovskih centrov v Celju.

Sanacija, vredna okoli sedem milijonov evrov, naj bi bila zaključena do maja prihodnje leto, če bodo to omogočale vremenske razmere. Pogodbeni rok za izvedbo del se sicer izteče novembra 2024. Pogodbo z izbranim izvajalcem, podjetjem Riko, so podpisali letos maja.

Sanacijski ukrepi so razdeljeni na več faz. Vključujejo vzpostavitev geotehničnega monitoringa in monitoringa vplivov na okolje med gradnjo, čiščenje parcele z odvozom kosovnih odpadkov na ustrezno odlagališče, izdelavo servisne poti, ki je bila načrtovana za ta mesec, a so jo uredili že julija, izdelavo koridorja za tehnološke vode Cinkarne Celje in ureditev novega vodovoda.