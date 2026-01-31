Nezakonito orožje ali strelivo lahko brez pravnih posledic predate le še danes

Na ministrstvu za notranje zadeve pozivajo imetnike, naj orožja oziroma streliva ne nosijo na policijsko postajo sami, pač pa naj pokličejo policijo, ki ga bo prevzela.

Kot smo poročali včeraj, se je za prostovoljno izročitev nezakonitega orožja ali streliva po zadnjih podatkih odločilo že več kot 250 ljudi. Do petka so izročili 166 pištol, 82 pušk, od tega 27 avtomatskih, 24.473 različnih nabojev, 87 bomb oz. min, 2276 gramov eksploziva, 56 metrov vžigalne vrvice in več posameznih delov hladnega orožja.

Največ zasegov orožja je bilo na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, in sicer 116. Na območju PU Celje je orožje predalo 37 ljudi, na območju PU Novo mesto 32, na območju PU Maribor pa denimo 26.