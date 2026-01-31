Naslovnica
Slovenija

Nezakonito orožje ali strelivo lahko brez pravnih posledic predate le še danes

Ljubljana, 31. 01. 2026 08.07 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA U.Z.
Predaja orožja

Rok za predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, ki jo je omogočila dopolnitev zakona o orožju, se danes izteče. Po zadnjih podatkih se je za to odločilo že več kot 250 ljudi, največ na območju PU Ljubljana. Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku, o čemer mu izda potrdilo.

Na ministrstvu za notranje zadeve pozivajo imetnike, naj orožja oziroma streliva ne nosijo na policijsko postajo sami, pač pa naj pokličejo policijo, ki ga bo prevzela.

Kot smo poročali včeraj, se je za prostovoljno izročitev nezakonitega orožja ali streliva po zadnjih podatkih odločilo že več kot 250 ljudi. Do petka so izročili 166 pištol, 82 pušk, od tega 27 avtomatskih, 24.473 različnih nabojev, 87 bomb oz. min, 2276 gramov eksploziva, 56 metrov vžigalne vrvice in več posameznih delov hladnega orožja.

Največ zasegov orožja je bilo na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, in sicer 116. Na območju PU Celje je orožje predalo 37 ljudi, na območju PU Novo mesto 32, na območju PU Maribor pa denimo 26.

Preberi še Predali 166 pištol, 82 pušk in skoraj 25 tisoč različnih nabojev

Na ministrstvu glede na obseg izročenega orožja ocenjujejo, da je bila omenjena zakonska možnost dobro sprejeta. Državna sekretarka na ministrstvu Tina Heferle je v četrtek vse imetnike nezakonitega orožja ali streliva pozvala, naj ga predajo do danes. 

Spomnimo

DZ je zakonsko dopolnitev sprejel po tragičnem dogodku v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Vlada je želela z dopolnitvijo zakona zagotoviti več varnosti oz. čim bolj zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, posledično pa zagotoviti bolj kakovostno življenje za vse prebivalce. Ta cilj je bil po navedbah Heferletove dosežen. "Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena od najbolj varnih držav na svetu," je izpostavila. Zakon po njenih besedah ščiti žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več, orožje pa umikajo z ulic.

Kdor bo orožje oziroma strelivo predal policiji ali pa je to že storil, zaradi posesti orožja oziroma streliva po navedbah ministrstva ne more biti kaznovan za prekršek po zakonu o orožju. Prav tako fizična oseba ne more biti preganjana za kaznivo dejanje na podlagi prvega odstavka 306. člena kazenskega zakonika v delu, ki se nanaša na orožje in strelivo, ali na podlagi 307. člena, ki se nanaša na nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva.

Pečečnik odstopil z mesta predsednika SBC

Popolna zapora dela severne ljubljanske obvoznice

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
31. 01. 2026 09.28
kdor ima nelegalno orozje,je pa res komaj cakal,da ga odnese na policijo.Saj zato pa ima nelegalnega.Butec in butec slovenska izdaja
Odgovori
0 0
Banion
31. 01. 2026 09.17
a frače tudi štejejo
Odgovori
0 0
Banion
31. 01. 2026 08.42
koliko je legalnega se ve, koliko je na črno ne ve nihče, lahko so neke ocene ki se prilagajajo trenutnim političnim potebam. Tisti ki imajo orožje prijavljeno se tudi primerno obnašajo in orožje čuvajo ter uporabljajo zakonito. Tisti ki si pridobi orožje na črno oziroma brez dovoljenja ga ima z namenom zlorabe
Odgovori
-1
0 1
BMReloaded
31. 01. 2026 08.37
Kdo se koga boji....pa to
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
31. 01. 2026 08.26
Dobiš pa vpis v kartoteko policije
Odgovori
+6
6 0
Darko32
31. 01. 2026 08.36
Torej si oigosan kot kriminalc in boš zmeraj zraven, če tudi si ga predal.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
